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Ukrayna uçak seferleri ne zaman başlayacak? Ukrayna-Türkiye uçuşları başlayacak mı? THY Pegasus'tan açıklama

#Ukrayna#Thy#Pegasus

Ukrayna uçuşlarının ne zaman başlayacağı gündemde yer alırken yeni açıklama geldi. Rusya'nın saldırıları altında olan Ukrayna'ya 24 Şubat'ta hava sahasının kapatılmasının ardından, Türk Hava Yolları (THY) süreyi uzattığını duyurdu. Öte yandan havayolu şirketi Kişinev (Moldova) uçuşları ile ilgili de bilgi verdi. Pegasus ise yaptığı açıklamada Ukrayna uçak seferlerinin 20 Mart'a kadar iptal edildiğini duyurdu. Peki, Ukrayna uçak seferleri ne zaman başlayacak, iptal mi? İşte, Türkiye Ukrayna uçak seferleri hakkında ayrıntılar.

1/4Ukrayna uçak seferleri ne zaman başlayacak Ukrayna-Türkiye uçuşları başlayacak mı THY Pegasustan açıklama

Ukrayna Türkiye uçak seferleri ile ilgili THY'den açıklama yapıldı. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatın ardından THY ve Pegasus hava sahasını kapatma kararı almıştı. THY ve Pegasus tarafından Ukrayna uçukları hakkında yeni duyuru yayınlandı. THY resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "24 Şubat-21 Mart 2022 (dahil) tarihleri arasındaki Ukrayna varış ve çıkışlı tüm uçuşlarımız iptal edilmiştir." ifadelerini kullanıldı.

2/4UKRAYNA UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU

UKRAYNA UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Konuyla ilgili olarak THY resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "24 Şubat-21 Mart 2022 (dahil) tarihleri arasındaki Ukrayna varış ve çıkışlı tüm uçuşlarımız iptal edilmiştir. 24 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş, 24 Şubat-21 Mart 2022 tarihleri arasında Ukrayna varışlı veya çıkışlı uçuşu bulunan yolcularımıza değişiklik ve iade hakları tanımlanmıştır" denildi.

Havayolu şirketi Kişinev (Moldova) uçuşlarını 21 Mart'a, Rostov (Rusya) uçuşlarını da 20 Mart'a kadar iptal ettiğini de bildirdi.

3/4PEGASUSTAN AÇIKLAMA

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Pegasus'tan yapılan açıklamada seferlerin 20 Mart'a kadar iptal edildiği bildirildi. Açıklamada, "Ukrayna hava sahası kapatılmıştır. 20 Mart 2022 tarihine kadar Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir. (20 Mart dahildir.)

4/4Ukrayna uçak seferleri ne zaman başlayacak Ukrayna-Türkiye uçuşları başlayacak mı THY Pegasustan açıklama

Değişiklik ya da iade işlemlerinizi; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve Mobil Uygulamamız aracılığıyla ya da 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz." ifadesi yer aldı.

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#Ukrayna#Thy#Pegasus