Ukrayna uçak seferleri ne zaman başlayacak? Ukrayna-Türkiye uçuşları başlayacak mı? THY Pegasus'tan açıklama

Ukrayna Türkiye uçak seferleri ile ilgili THY'den açıklama yapıldı. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatın ardından THY ve Pegasus hava sahasını kapatma kararı almıştı. THY ve Pegasus tarafından Ukrayna uçukları hakkında yeni duyuru yayınlandı. THY resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "24 Şubat-21 Mart 2022 (dahil) tarihleri arasındaki Ukrayna varış ve çıkışlı tüm uçuşlarımız iptal edilmiştir." ifadelerini kullanıldı.
Konuyla ilgili olarak THY resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "24 Şubat-21 Mart 2022 (dahil) tarihleri arasındaki Ukrayna varış ve çıkışlı tüm uçuşlarımız iptal edilmiştir. 24 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş, 24 Şubat-21 Mart 2022 tarihleri arasında Ukrayna varışlı veya çıkışlı uçuşu bulunan yolcularımıza değişiklik ve iade hakları tanımlanmıştır" denildi.
Havayolu şirketi Kişinev (Moldova) uçuşlarını 21 Mart'a, Rostov (Rusya) uçuşlarını da 20 Mart'a kadar iptal ettiğini de bildirdi.
Pegasus'tan yapılan açıklamada seferlerin 20 Mart'a kadar iptal edildiği bildirildi. Açıklamada, "Ukrayna hava sahası kapatılmıştır. 20 Mart 2022 tarihine kadar Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir. (20 Mart dahildir.)
Değişiklik ya da iade işlemlerinizi; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve Mobil Uygulamamız aracılığıyla ya da 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz." ifadesi yer aldı.