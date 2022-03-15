HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2022 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEMDÜNYABÄ°GPARASPOR ARENAKELEBEKYAÅžAMYAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ukrayna uçak seferleri ne zaman baÅŸlayacak? Moldova, Belarus Soçi ve Rostov uçuÅŸlarÄ± iptal mi? THY'den son dakika açÄ±klama

#THY#Uçak Seferleri#Pegasus

THY Ukrayna-TÃ¼rkiye uÃ§ak seferlerinin ne zaman baÅŸlayacaÄŸÄ± gÃ¼ndemde yer alÄ±rken, son dakika aÃ§Ä±klama geldi. Rusya'nÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ± altÄ±nda olan Ukrayna'ya hava sahasÄ±ni kapatan TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY) yeni duyuru yayÄ±nladÄ±. YapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Ukrayna'nÄ±n yansÄ±ra Moldova, Rusya'da SoÃ§i ve Rostov'a yÃ¶nelik sefer iptallerinin sÃ¼resi uzarken, Belarus seferleri de iptal edildi. Bu bÃ¶lgelere uÃ§uÅŸu olan yolcular, Ukrayna, Rusya, Belarus uÃ§ak seferi iptali ve deÄŸiÅŸiklik iÅŸlemlerini gerÃ§ekleÅŸtirebilecekler. Peki, Moldova, Belarus SoÃ§i ve Rostov uÃ§uÅŸlarÄ± ne zaman baÅŸlayacak? Ä°ÅŸte, THY son dakika aÃ§Ä±klamanÄ±n detaylarÄ±.

1/4Ukrayna uÃ§ak seferleri ne zaman baÅŸlayacak Moldova, Belarus SoÃ§i ve Rostov uÃ§uÅŸlarÄ± iptal mi THYden son dakika aÃ§Ä±klama

Ukrayna TÃ¼rkiye uÃ§ak seferleri iptallerinde sÃ¼re uzatÄ±ldÄ±. Rusya'nÄ±n Ukrayna'ya baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± harekatÄ±n ardÄ±ndan THY ve Pegasus bazÄ± bÃ¶lgelere uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± durdurdu. THY'den gelen yeni aÃ§Ä±klamada, Moldova, SoÃ§i, Rostov ve Ukrayna uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ±n 10 Nisan'a kadar iptal edildiÄŸi bildirildi. Ã–te yandan Belarus uÃ§uÅŸlarÄ±ndaki iptallerin ise 31 Mart'a kadar uzatÄ±ldÄ±.

2/4UKRAYNA UÃ‡AK SEFERLERÄ° NE ZAMAN BAÅžLAYACAK

UKRAYNA UÃ‡AK SEFERLERÄ° NE ZAMAN BAÅžLAYACAK?

THY'nin sosyal medya hesabÄ±ndan konuya iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ukrayna uÃ§uÅŸlarÄ±mÄ±z kalkÄ±ÅŸlÄ± ve varÄ±ÅŸlÄ± olmak Ã¼zere 10 Nisan'a kadar iptal edilmiÅŸtir. Rostov ve SoÃ§i Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± ve varÄ±ÅŸlÄ± uÃ§uÅŸlarÄ±mÄ±z 10 Nisan'a kadar iptal edilmiÅŸtir. Moldova uÃ§uÅŸlarÄ±mÄ±z 10 Nisan'a kadar iptal edilmiÅŸtir. DeÄŸiÅŸiklik ve iade iÅŸlemlerini acentenizden, web sitemizden ya da Ã§aÄŸrÄ± merkezimizden tamamlayabilirsiniz" denildi.

Ã–te yandan savaÅŸ nedeniyle seferlerin durduÄŸu bir baÅŸka Ã¼lke olan Belarus uÃ§uÅŸlarÄ±ndaki iptallerin ise 31 Mart'a kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

3/4PEGASUSTAN AÃ‡IKLAMA

PEGASUS'TAN AÃ‡IKLAMA

Pegasus'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadeler yer aldÄ±;

2022/328 sayÄ±lÄ± Avrupa BirliÄŸi RegÃ¼lasyonu ile Rusya Federasyonu varÄ±ÅŸlÄ± ve kalkÄ±ÅŸlÄ± uÃ§ak seferleri iÃ§in; sigorta/reasÃ¼rans, leasing, operasyon ve bakÄ±m hizmetlerine baÄŸlÄ± yaptÄ±rÄ±m ve yasaklar uygulanmaktadÄ±r.

4/4Ukrayna uÃ§ak seferleri ne zaman baÅŸlayacak Moldova, Belarus SoÃ§i ve Rostov uÃ§uÅŸlarÄ± iptal mi THYden son dakika aÃ§Ä±klama

Mevcut durumdan kaynaklanan operasyonel riskler doÄŸrultusunda, Rusya Federasyonu varÄ±ÅŸlÄ± ve kalkÄ±ÅŸlÄ± tÃ¼m uÃ§uÅŸlarÄ±mÄ±z ,13 Mart 2022 ( dahil ) tarihi itibariyle, 27 Mart 2022 tarihine kadar geÃ§ici olarak durdurulmuÅŸtur.

Bu tarihler arasÄ±nda Moskova, St. Petersburg, Mineralnye Vody, Grozni, MahaÃ§kale ve Krasnodar varÄ±ÅŸlÄ± ve kalkÄ±ÅŸlÄ± uÃ§uÅŸu olan misafirlerimizin, Ã¼cretsiz bilet deÄŸiÅŸikliÄŸi ve kesintisiz iade hakkÄ± bulunmaktadÄ±r. Misafirlerimiz, bilet iÅŸlemlerini web sayfamÄ±z (https://www.flypgs.com/bilet-islemleri) ve mobil uygulamamÄ±z Ã¼zerinden Ã¼cretsiz olarak gerÃ§ekleÅŸtirebilirler.

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#THY#Uçak Seferleri#Pegasus