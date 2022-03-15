Ukrayna TÃ¼rkiye uÃ§ak seferleri iptallerinde sÃ¼re uzatÄ±ldÄ±. Rusya'nÄ±n Ukrayna'ya baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± harekatÄ±n ardÄ±ndan THY ve Pegasus bazÄ± bÃ¶lgelere uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± durdurdu. THY'den gelen yeni aÃ§Ä±klamada, Moldova, SoÃ§i, Rostov ve Ukrayna uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ±n 10 Nisan'a kadar iptal edildiÄŸi bildirildi. Ã–te yandan Belarus uÃ§uÅŸlarÄ±ndaki iptallerin ise 31 Mart'a kadar uzatÄ±ldÄ±.
THY'nin sosyal medya hesabÄ±ndan konuya iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ukrayna uÃ§uÅŸlarÄ±mÄ±z kalkÄ±ÅŸlÄ± ve varÄ±ÅŸlÄ± olmak Ã¼zere 10 Nisan'a kadar iptal edilmiÅŸtir. Rostov ve SoÃ§i Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± ve varÄ±ÅŸlÄ± uÃ§uÅŸlarÄ±mÄ±z 10 Nisan'a kadar iptal edilmiÅŸtir. Moldova uÃ§uÅŸlarÄ±mÄ±z 10 Nisan'a kadar iptal edilmiÅŸtir. DeÄŸiÅŸiklik ve iade iÅŸlemlerini acentenizden, web sitemizden ya da Ã§aÄŸrÄ± merkezimizden tamamlayabilirsiniz" denildi.
Ã–te yandan savaÅŸ nedeniyle seferlerin durduÄŸu bir baÅŸka Ã¼lke olan Belarus uÃ§uÅŸlarÄ±ndaki iptallerin ise 31 Mart'a kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
Pegasus'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadeler yer aldÄ±;
2022/328 sayÄ±lÄ± Avrupa BirliÄŸi RegÃ¼lasyonu ile Rusya Federasyonu varÄ±ÅŸlÄ± ve kalkÄ±ÅŸlÄ± uÃ§ak seferleri iÃ§in; sigorta/reasÃ¼rans, leasing, operasyon ve bakÄ±m hizmetlerine baÄŸlÄ± yaptÄ±rÄ±m ve yasaklar uygulanmaktadÄ±r.
Mevcut durumdan kaynaklanan operasyonel riskler doÄŸrultusunda, Rusya Federasyonu varÄ±ÅŸlÄ± ve kalkÄ±ÅŸlÄ± tÃ¼m uÃ§uÅŸlarÄ±mÄ±z ,13 Mart 2022 ( dahil ) tarihi itibariyle, 27 Mart 2022 tarihine kadar geÃ§ici olarak durdurulmuÅŸtur.
Bu tarihler arasÄ±nda Moskova, St. Petersburg, Mineralnye Vody, Grozni, MahaÃ§kale ve Krasnodar varÄ±ÅŸlÄ± ve kalkÄ±ÅŸlÄ± uÃ§uÅŸu olan misafirlerimizin, Ã¼cretsiz bilet deÄŸiÅŸikliÄŸi ve kesintisiz iade hakkÄ± bulunmaktadÄ±r. Misafirlerimiz, bilet iÅŸlemlerini web sayfamÄ±z (https://www.flypgs.com/bilet-islemleri) ve mobil uygulamamÄ±z Ã¼zerinden Ã¼cretsiz olarak gerÃ§ekleÅŸtirebilirler.