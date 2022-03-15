UKRAYNA UÃ‡AK SEFERLERÄ° NE ZAMAN BAÅžLAYACAK?

THY'nin sosyal medya hesabÄ±ndan konuya iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ukrayna uÃ§uÅŸlarÄ±mÄ±z kalkÄ±ÅŸlÄ± ve varÄ±ÅŸlÄ± olmak Ã¼zere 10 Nisan'a kadar iptal edilmiÅŸtir. Rostov ve SoÃ§i Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± ve varÄ±ÅŸlÄ± uÃ§uÅŸlarÄ±mÄ±z 10 Nisan'a kadar iptal edilmiÅŸtir. Moldova uÃ§uÅŸlarÄ±mÄ±z 10 Nisan'a kadar iptal edilmiÅŸtir. DeÄŸiÅŸiklik ve iade iÅŸlemlerini acentenizden, web sitemizden ya da Ã§aÄŸrÄ± merkezimizden tamamlayabilirsiniz" denildi.



Ã–te yandan savaÅŸ nedeniyle seferlerin durduÄŸu bir baÅŸka Ã¼lke olan Belarus uÃ§uÅŸlarÄ±ndaki iptallerin ise 31 Mart'a kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â