Ukrayna uçak seferleri iptal mi oldu, ne zaman başlayacak? Ukrayna uçak bileti hakkında THY’den açıklama

Ukrayna uçak seferlerinin ne zaman başlayacağı ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Ukrayna Rusya arasında yaşananların ardından THY Genel Müdürü Bilal Ekşi tarafından Ukrayna uçukları hakkında açıklama yapıldı. Türk Hava Yolları'nın sitesinde yapılan açıklamada ise, '13-28 Şubat 2022 (dâhil) tarihleri arasında Ukrayna çıkışlı-varışlı seferlerimize kayıtlı olan yolcularımıza özel değişiklik ve iade hakları tanınmıştır' denildi.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ukrayna hava sahasının uçuşlara kapatılması sonrası Twitter’dan açıklama yaptı. Ekşi, yaptığı açıklamada, “Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı.
Türk Hava Yolları'nın sitesinde yapılan açıklamada, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler sonrası Ukrayna çıkışlı-varışlı bilet alan yolculara değişiklik hakkı tanındığı belirtilerek "Değerli yolcularımız, Ukrayna'da yaşanan güncel gelişmeler nedeniyle, 13 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş olup, 13-28 Şubat 2022 (dâhil) tarihleri arasında Ukrayna çıkışlı-varışlı seferlerimize kayıtlı olan yolcularımıza özel değişiklik ve iade hakları tanınmıştır" ifadeleri kaydedildi.