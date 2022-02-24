Ukrayna uçak seferleri iptal mi oldu, ne zaman başlayacak? Ukrayna uçak bileti hakkında THY’den açıklama

Ukrayna uçak seferlerinin ne zaman başlayacağı ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Ukrayna Rusya arasında yaşananların ardından THY Genel Müdürü Bilal Ekşi tarafından Ukrayna uçukları hakkında açıklama yapıldı. Türk Hava Yolları'nın sitesinde yapılan açıklamada ise, '13-28 Şubat 2022 (dâhil) tarihleri arasında Ukrayna çıkışlı-varışlı seferlerimize kayıtlı olan yolcularımıza özel değişiklik ve iade hakları tanınmıştır' denildi.