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Ukrayna uçak seferleri iptal mi oldu, ne zaman başlayacak? Ukrayna uçak bileti hakkında THY’den açıklama

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Ukrayna uçak seferleri ile ilgili resmi açıklama yapıldı. Ukrayna Rusya krizinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Ukrayna uçuşları ve uçak bileti hakkında bilgi verdi. Peki, Ukrayna uçak seferleri iptal mi oldu, ne zaman başlayacak?

1/3Ukrayna uçak seferleri iptal mi oldu, ne zaman başlayacak Ukrayna uçak bileti hakkında THY’den açıklama

Ukrayna uçak seferlerinin ne zaman başlayacağı ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Ukrayna Rusya arasında yaşananların ardından THY Genel Müdürü Bilal Ekşi tarafından Ukrayna uçukları hakkında açıklama yapıldı. Türk Hava Yolları'nın sitesinde yapılan açıklamada ise, '13-28 Şubat 2022 (dâhil) tarihleri arasında Ukrayna çıkışlı-varışlı seferlerimize kayıtlı olan yolcularımıza özel değişiklik ve iade hakları tanınmıştır' denildi.

2/3UKRAYNA UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU

UKRAYNA UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ukrayna hava sahasının uçuşlara kapatılması sonrası Twitter’dan açıklama yaptı. Ekşi, yaptığı açıklamada, “Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı.

3/3THY: UKRAYNA ÇIKIŞLI-VARIŞLI YOLCULARIMIZA İADE HAKLARI TANIMLANMIŞTIR

THY: UKRAYNA ÇIKIŞLI-VARIŞLI YOLCULARIMIZA İADE HAKLARI TANIMLANMIŞTIR

Türk Hava Yolları'nın sitesinde yapılan açıklamada, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler sonrası Ukrayna çıkışlı-varışlı bilet alan yolculara değişiklik hakkı tanındığı belirtilerek "Değerli yolcularımız, Ukrayna'da yaşanan güncel gelişmeler nedeniyle, 13 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş olup, 13-28 Şubat 2022 (dâhil) tarihleri arasında Ukrayna çıkışlı-varışlı seferlerimize kayıtlı olan yolcularımıza özel değişiklik ve iade hakları tanınmıştır" ifadeleri kaydedildi.

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