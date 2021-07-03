Ukrayna ordusunda deprem! Kadın askerlerin 'topukları' kavga çıkardı
Ukraynalı kadın askerler, Ukrayna'nın bağımsızlığının 30’uncu yıldönümü sebebiyle yapılan geçit töreni provalarına, siyah topuklu ayakkabılarla katıldı. Ancak budurm ülkede büyük tartışmalara yol açtı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ukrayna ağustos ayının sonunda gerçekleşecek dev askeri geçit törenine büyük bir heyecanla hazırlanıyor.
2
Ukrayna’nın Sovyetler Birliği’nden ayrılışının 30’uncu yıldönümü sebebiyle 24 Ağustos'ta Khreshchatyk kentinde gerçekleşecek askeri geçit töreni için provalar ise çoktan başladı.
3
Ukrayna Savunma Bakanlığı da bu tür büyük günler öncesinde olduğu gibi geçit töreni provalarından birçok fotoğrafı basın sözcülüğü yoluyla servis etti.
4
Tören provalarına kadın askerler, siyah topuklu ayakkabıyla katıldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı basın organı tarafından verilen bilgiye göre, kadın askerler ilk defa topuklu ayakkabılarla provalara katıldığı belirtildi.
5
Ancak bu ilk kez gerçekleşen durum ülkede büyük bir tartışmayı alevlendirdi ve ülke adeta ikiye bölündü.
6
Savunma Bakanlığının bilgi sitesi ArmiaInform'a konuşan askeri öğrenci Ivanna Medvid, "Bugün ilk kez eğitim topuklu ayakkabılarla yapılıyor" dedi. Medvid, Perşembe günü yaptığı yorumlarda, "Askeri botlardan biraz daha zor ama deniyoruz" diye ekledi.
7
BASKI MI YAPILDI?
Ukrayna'nın eski cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'ya yakın birkaç Ukraynalı milletvekili ise parlamentoya bir çift ayakkabıyla geldi ve savunma bakanından geçit töreninde topuklu ayakkabı giymesini istedi.
8
SERT ELEŞTİRİLER GELDİ
Golos partisi üyesi Inna Sovsun, sağlık risklerine işaret ederek, "Bundan daha aptalca, zararlı bir fikir hayal etmek zor" dedi.
9
Ayrıca Ukraynalı kadın askerlerin de erkekler gibi hayatlarını riske attığını ve 'alay edilmeyi hak etmediğini' söyledi.
10
Ukrayna, 2014'ten bu yana 13 binden fazla insanın ölümüyle sonuçlanan korkunç çatışmada ülkenin doğusunda bulunan endüstriyel bölgesinde Rusya destekli ayrılıkçılarla savaşıyor.
11
Yasama meclisinin başkan yardımcısı Olena Kondratyuk, yetkililerin kadınları “aşağıladıkları” için kamuoyu önünde özür dilemeleri ve soruşturma yürütmeleri gerektiğini söyledi.
12
Kondratyuk, mevcut çatışmada 13 bin 500'den fazla kadının savaştığını söyledi. Şu anda Ukrayna silahlı kuvvetlerinde 4 binden fazlası subay olmak üzere 31 binden fazla kadın görev yapıyor.
13
Ayakkabı seçimi sosyal medyada ve parlamentoda bir dizi eleştiriye yol açtı ve kadın askerlerin metalaştırıldığı suçlamalarına yol açtı.
14
Yorumcu Vitaly Portnikov, Facebook'ta bazı Ukraynalı yetkililerin "ortaçağ" zihniyetine sahip olduğunu savunarak, "Topuklu ayakkabılarla geçit töreni hikayesi gerçek bir rezalet" dedi.
15
Başka bir yorumcu Maria Shapranova, savunma bakanlığını “cinsiyetçilik ve kadın düşmanlığı” ile suçladı. Shapranova, “Topuklu ayakkabılar, güzellik endüstrisinin dayattığı bir şeydir ve bu da kadınlarla dalga geçmektir” diye yazdı.