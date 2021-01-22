Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı Maraş dondurması buzuyla taşınıyor
Türk Bilim İnsanları tarafında Almanya'da üretilen Covid-19 aşların dağıtımı, ünlü Maraş dondurmasının erimeden taşınmasını sağlayan kuru buzlar yardımıyla yapılıyor. Türk-Alman ortaklı LY-Holding'in Almanya'daki buz üretim tesisinin aynısı Kahramanmaraş'ta da bulunuyor. Holdingin Kahramanmaraş'taki ortağı Sami Kervancıoğlu, talep olması durumunda Türkiye'de aşıların illere dağıtımı konusunda -78 derecedeki kuru buzlarla destek vermeye hazır olduklarını söyledi.