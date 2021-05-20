Uğur Şahin kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte BioNTech kurucusu Uğur Şahin hakkında bilinmesi gerekenler
Prof. Dr. Uğur Şahin, kanserle ilgili yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettirirken, koronavirüse karşı BNT162b2 isimli aşı müjdesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. ABD merkezli Pfizer ile geliştirdikleri koronavirüs aşısı ile tüm dünyaya umut olan Uğur Şahin, Almanya merkezli BioNTech şirketinin kurucu ortağı. 4 yaşındayken gittiği Almanya'nın 93'üncü zengini unvanını alan Türk asıllı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kim olduğu, özel yaşamı ve mesleki kariyeri merak konusu oluyor. Uğur Şahin kimdir?
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İskenderun doğumlu, Prof. Dr. Uğur Şahin, 3,9 milyar dolarlık servetiyle 4 yaşındayken gittiği Almanya'nın 93'üncü zengini unvanını aldı. Uğur'un şirketi BionTech, ABD merkezli Pfizer ile geliştirdikleri koronavirüs aşısında büyük başarı sağladı. İşte, BioNTech kurucusu Uğur Şahin hakkında bilinmesi gerekenler...
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BioNTech'in CEO'su olan Prof. Uğur Şahin, Hatay doğumlu. 55 yaşındaki Şahin, daha önce de eşiyle birlikte kurucusu olduğu Ganymed adlı ilaç şirketinin Bilimsel Tavsiye Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. Uğur Şahin, aynı zamanda Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi'nde çalışıyor.
İmmünolog ve onkolog olan Şahin, İskenderun'da doğduktan sonra dört yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya göçmüştü.
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Babası Köln'deki Ford fabrikasında çalışan Şahin'in hayali doktor olmaktı. Bir fabrika işçisinin çocuğu için ulaşması zor bu hayali gerçek kılan Şahin, bugün eşiyle birlikte Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasında. İngiliz Telegraph gazetesine göre çift, ilk şirketleri Ganymed'i 1,4 milyar euroya satmıştı.
Sahibi olduğu BionTech şirketinde 80 civarında bilim insanı çalıştıran Prof. Dr. Uğur Şahin, 3,9 milyar dolarlık servetiyle 4 yaşındayken gittiği Almanya'nın 93'üncü zengini unvanını aldı.
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UĞUR ŞAHİN’İN EŞİ ÖZLEM TÜRECİ KİMDİR?
Melanom adı verilen cilt kanserine karşı bir aşı üzerine çalışmalar yürüten Dr. Uğur Şahin’in eşi Dr. Özlem Türeci, firmanın ‘baş tıp görevlisi’ olarak aşının geliştirilmesinde büyük rol oynadı.
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Prof. Şahin, koronavirüsün yayılması üzerine bu alanda aşı çalışmalarına yöneldi. Şahin, 1996’da Nobel Tıp Ödülü alan İsviçreli bilim insanı Rolf Zinkernagel ile birlikte çalışırken 2008’de BioNTech şirketini kurdu. BioNTech’te bugün 80 civarında bilim insanı kanser üzerine araştırmalar yapıyor.