Uğur Şahin kimdir? Koronavirüs aşısı için tarih verdi
Alman merkezli BioNTech CEO’su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Koronavirüs aşısı ile ilgili umutlandıran gelişmeyi paylaştı. Uğur Şahin geliştirdikleri ‘BNT162’ adlı aşının mükemmele yakın olduğunu ve yıl sonuna kadar 100 milyon doz, 2021’de de 1.3 milyar doz sağlamayı planladıklarını belirtti. Peki, Uğur Şahin kimdir?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Prof. Dr. Uğur Şahin, 19 Eylül 1965 tarihinde İskenderun’da dünyaya geldi. Henüz 4 yaşında iken ailesiyle birlikte Almanya’ya göç etti. Genç yaşlardan itibaren bilimsel araştırmalara ve deneylere ilgi duydu. Kanser üzerine Alman televizyonunda hazırlanan ‘Ölümsüzlük Öldürücüdür’ programını izleyen Uğur Şahin, 19’uncu yüzyılda modern bağışıklık sistemini bulan ve kansere karşı ilk kez kemoterapiyi geliştiren Paul Ehrlich’i kendisine örnek aldı ve tıp okumaya karar verdi. Köln Üniversitesi’nde lisansını tamamladıktan sonra profesörünün teklifi üzerine Homburg Saar’daki üniversitede çalışmaya başladı.
2
Abone Ol
Kansere karşı araştırmalarla adını duyuran Uğur Şahih, kanserli hücreyle sağlıklı hücreyi birbirinden ayırıp, kanserli hücreyi yok eden bir aşı geliştirdi. Uğur Şahin meme, kalın bağırsak, akciğer, pankreas ve prostat kanserinde hastalıklı hücrelere karşı savunmaya geçen antikorlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
3
Abone Ol
Melanom adı verilen cilt kanserine karşı bir aşı üzerine çalışmalar yürüten Dr. Uğur Şahin’in eşi Dr. Özlem Türeci, firmanın ‘baş tıp görevlisi’ olarak aşının geliştirilmesinde büyük rol oynadı. Prof. Şahin, koronavirüsün yayılması üzerine bu alanda aşı çalışmalarına yöneldi. Şahin, 1996’da Nobel Tıp Ödülü alan İsviçreli bilim insanı Rolf Zinkernagel ile birlikte çalışırken 2008’de BioNTech şirketini kurdu. BioNTech’te bugün 80 civarında bilim insanı kanser üzerine araştırmalar yapıyor.