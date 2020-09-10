Uğur Şahin kimdir? Koronavirüs aşısı için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin, 19 Eylül 1965 tarihinde İskenderun’da dünyaya geldi. Henüz 4 yaşında iken ailesiyle birlikte Almanya’ya göç etti. Genç yaşlardan itibaren bilimsel araştırmalara ve deneylere ilgi duydu. Kanser üzerine Alman televizyonunda hazırlanan ‘Ölümsüzlük Öldürücüdür’ programını izleyen Uğur Şahin, 19’uncu yüzyılda modern bağışıklık sistemini bulan ve kansere karşı ilk kez kemoterapiyi geliştiren Paul Ehrlich’i kendisine örnek aldı ve tıp okumaya karar verdi. Köln Üniversitesi’nde lisansını tamamladıktan sonra profesörünün teklifi üzerine Homburg Saar’daki üniversitede çalışmaya başladı.