Uğur Aslan'ın eşi Sema Ergenekon kimdir, kaç yaşında, nereli? Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan'ın eşi şaşırttı!

Sesi de oyunculuğu kadar beğenilen Uğur Aslan'ın aynı zamanda özel hayatı da araştırılmaya başlandı. Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon'un Uğur Aslan'ın eşi olduğunu öğrenen izleyiciler, ünlü isim hakkında araştırmalara başladı. Peki Sema Ergenekon kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Uğur Aslan'ın eşi Sema Ergenekon hakkında merak edilenler...