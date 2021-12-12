Uğur Aslan'ın eşi Sema Ergenekon kimdir, kaç yaşında, nereli? Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan'ın eşi şaşırttı!
Yargı dizisinin Eren komiseri olarak beğeni toplayan oyuncu Uğur Aslan'ın özel hayatı da merak konusu oldu. Uğur Aslan'ın eşi Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon çıktı. Peki, Sema Ergenekon kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...
Ekranların sevilen dizisi Yargı'nın sevilen karakterlerinden Eren komiseri canlandıran 49 yaşındaki Uğur Aslan son dönemlerde gündemde sıklıkla adı geçen isimlerden biri.
Sesi de oyunculuğu kadar beğenilen Uğur Aslan'ın aynı zamanda özel hayatı da araştırılmaya başlandı. Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon'un Uğur Aslan'ın eşi olduğunu öğrenen izleyiciler, ünlü isim hakkında araştırmalara başladı. Peki Sema Ergenekon kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Uğur Aslan'ın eşi Sema Ergenekon hakkında merak edilenler...
SEMA ERGENEKON KİMDİR?
Sema Ergenekon 9 Nisan 1977 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü’nden mezun olmuştur.
2005 yılında yayınlanan Dolunay adlı televizyon dizisinde senaryo yazarı olarak, sektöre adım atan Ergenekon; Gümüş, Sıla, Melekler Korusun ve Lale Devri gibi dizilerde senaristlik görevi üstlenmiştir.
2005 yılında yayınlanan Dolunay adlı televizyon dizisinde senaryo yazarı olarak, sektöre adım atan Ergenekon; Gümüş, Sıla, Melekler Korusun ve Lale Devri gibi dizilerde senaristlik görevi üstlenmiştir.
ATV’de yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünde rol aldığı Karadayı dizisiyle birlikte 41. Altın Kelebek Ödülleri‘nde En İyi Senarist Ödülü kazanmıştır.
Fox TV’de yayınlanan Karagül dizisinin, 2017 yılında Kara Yazı ve Siyah Beyaz Aşk dizilerinin ve 2018’de Show TV’de yayınlanmaya başlayan Gülperi dizisinin senaristliğini yapmıştır.
Fox TV’de yayınlanan Karagül dizisinin, 2017 yılında Kara Yazı ve Siyah Beyaz Aşk dizilerinin ve 2018’de Show TV’de yayınlanmaya başlayan Gülperi dizisinin senaristliğini yapmıştır.