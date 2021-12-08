Uğur Aslan kimdir, nereli? Yargı’nın Eren komiseri Uğur Aslan ve eşi hakkında bilgiler

UĞUR ASLAN KİMDİR?

Uğur Aslan 9 Şubat 1972'de Hatay'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezunudur. 2005 yılında yayınlanan Beşinci Boyu adlı dizi ile oyunculuk hayatına adım atan Uğur Aslan, Aile Reisi, Yer Gök Aşk, Kayıp, Derdest,Kara Sevda, Açlığa Doymak, Daha, Gümüş, Aşık: Aşığın Gözü Kördür gibi yapımlarda rol almıştır. Şimdilerde ise ekranların sevilen dizisi 'Yargı'da Eren komiseri canlandırmaktadır. Ünlü isim Sema Ergenekon ile evlidir.



Uğur Aslan son dizisi ile ilgili soruları yanıtladı. İşte oyuncunun ‘Yargı dizisinin senaristi, eşiniz Sema Ergenekon. Siz de senaryoya Sema Hanım kadar hakim misiniz?’ sorusuna yanıtı:



- Yargı sürecinin hemen her aşamasına tanıklık ettim. Kesinlikle çok meşakkatli ve zor bir yolculuktu Sema için. İki yılı aşkın bir süre verilen bir emeğin ürünü “Yargı”. Sanki yazarlığa ilk kez başlıyormuşçasına, onlarca kaynak edinip, günlerce süren bir eğitim yolculuğuna girdi. Bu yolculuktaki en büyük hedefi ise anlatacağı hikayeyi mümkün olan en gerçek haliyle ortaya koyup, izleyicinin de içine katıldığı bir oyun kurgulamaktı. Görünen o ki bunu fazlasıyla başardı.