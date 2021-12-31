Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Uğur Aslan Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel konukları arasında!

Ünlü konukları bir araya getiren müzik programı “Şarkılar Bizi Söyler” yılbaşı özel bölümü ile ekrana geliyor. Müziğin, eğlencenin ve sohbetin bir arada olacağı Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel programına birbirinden ünlü isimler konuk olacak. İşte 31 Aralık Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konukları arasında yer alan başarılı oyuncu Uğur Aslan hakkında bilgiler...