Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Uğur Aslan Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel konukları arasında!
Sibel Can ve Hakan Altun ile Hüsnü Şenlendirici’nin sunuculuğunda gerçekleşen Şarkılar Bizi Söyler yılbaşında da birbirinden ünlü konukları ekranlara getiriyor. İzleyicilerin müziğe doyacağı Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel konuklarından biri de Yargı dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Uğur Aslan oldu. Peki Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Uğur Aslan'ın oynadığı diziler ve eşi Sema Ergenekon hakkında bilgiler...
Ünlü konukları bir araya getiren müzik programı “Şarkılar Bizi Söyler” yılbaşı özel bölümü ile ekrana geliyor. Müziğin, eğlencenin ve sohbetin bir arada olacağı Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel programına birbirinden ünlü isimler konuk olacak. İşte 31 Aralık Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konukları arasında yer alan başarılı oyuncu Uğur Aslan hakkında bilgiler...
UĞUR ASLAN KİMDİR?
Uğur Aslan 9 Şubat 1972'de Hatay'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezunudur. 2005 yılında yayınlanan Beşinci Boyu adlı dizi ile oyunculuk hayatına adım atan Uğur Aslan, Aile Reisi, Yer Gök Aşk, Kayıp, Derdest,Kara Sevda, Açlığa Doymak, Daha, Gümüş, Aşık: Aşığın Gözü Kördür gibi yapımlarda rol almıştır. Şimdilerde ise ekranların sevilen dizisi 'Yargı'da Eren komiseri canlandırmaktadır. Ünlü isim Sema Ergenekon ile evlidir.