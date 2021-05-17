Uğur Akkuş'tan çok konuşulacak itiraf: Ebru'nun yüzüne bile bakmadım!

BUNA MI YATIRIM YAPACAĞIZ! Ofise geldi tırnaklar bembeyaz, en sevmediğim oje rengi hiç bakmadım bile yüzüne! Dedim ‘bu ne ya! Biz buna yatırım mı yapacağız’ diye düşündüm. Tanıştıkça ne kadar çok iş odaklı olduğunu gördüm. Zamanla hoşlanmaya başladım. Sabah-akşam yediğim yemeklerin resmini atıyorum bilgi alıyorum. Sonra ‘sen bana yürüyor musun’ dedi.