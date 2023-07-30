×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ufuk Özkan'ın son durumu nasıl? Ünlü oyuncu Ufuk Özkan instagram hesabında paylaştı!

Güncelleme Tarihi:

#Ufuk Özkan#Ufuk Özkan Sağlık Durumu#Ufuk Özkan'ın Son Durumu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 12:00

Başarılı oyuncu Ufuk Özkan siroz teşhisi nedeniyle tedavi görmeye başlamıştı. Hayranları tarafından Ufuk Özkan'ın sağlık durumu merak ediliyor. Ufuk Özkan son durumu instagram hesabından paylaştı. Ufuk Özkan son durumu nasıl? İşte, Ufuk Özkan instagram paylaşımı...

1/3Ufuk Özkanın son durumu nasıl Ünlü oyuncu Ufuk Özkan instagram hesabında paylaştı

“Geniş Aile” dizisindeki Cevahir karakteriyle tanınan 48 yaşındaki oyuncu, Ufuk Özkan geçen yıl karaciğer yağlanması yüzünden 17 kilo birden zayıfladı. Oyuncu, normal kontrolleri sırasında ise üçüncü derece Siroz olduğunu öğrendi. Sevenleri tarafından Ufuk Özkan'ın son durumu yakından takip ediliyor. Hemen tedavisine başlanan Özkan'ın karaciğer nakli olması gerektiği açıklandı. Tedavi süreci olumlu giden Ufuk Özkan son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

2/3UFUK ÖZKAN SON DURUMU PAYLAŞTI

UFUK ÖZKAN SON DURUMU PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu güzel haberi duyurdu:

"Hastanede 15'inci gün. Arayan, soran dua eden sosyal medyada beni hiç yalnız bırakmayan sizler... Şükür; Ne çok sevenim varmış...

Bana güç oldunuz. O zaman güzel haberi vereyim; Organ nakline gerek kalmadı, ilaçlarla devam...

BAKMADAN GEÇME!

3/3Ufuk Özkanın son durumu nasıl Ünlü oyuncu Ufuk Özkan instagram hesabında paylaştı

En kısa zamanda sahalara döneceğim. Gülmeye, güldürmeye devam. Hepinize; abilerim, ablalarım, kardeşlerim... Sarılmak istiyorum, desteğiniz paha biçilmez. İyi ki... Sevenlerime, hep güler yüzlü samimi hemşirelere, düşmeyeyim diye beni yıkayan Ahmet abime, Diyet yemeklerini lezzetlendiren ve küçük kaçamaklar yapmama izin veren Sibel kardeşime, her saat başı ben uyurken bile kontrol eden Alihan kardeşime, odamı her gün resmen kırklayan Zeynep ablama ve adını hatırlayamadığım tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca beyefendiye güç ve güven veren aramaları ve mesajları için teşekkür ederim.

Canlar böle devam ederse 1 hafta sonra taburcu olurum. Tam hazır olmadan çıkmıyoruz çünkü bazı kan değerlerini sabitlememiz gerekiyor. Ama merak etmeyin kapının önünden uzaklaşmıyorum. Daha uzun yıllar buralardayım."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ufuk Özkan#Ufuk Özkan Sağlık Durumu#Ufuk Özkan'ın Son Durumu

BAKMADAN GEÇME!