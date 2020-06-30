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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 30 Haziran 2020 - 12:44,

Ufuk Bakyraktar'ın eşi Merve Bayraktar'dan şoke eden iddia! 'Kendi yatağımda aldatıldım'

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar'dan olay yaratacak açıklamalar. Merve Bayraktar eşinin kendisini genç bir kızla aldattığını ve mahkemeye vereceğini söyledi.

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Bir döneme damga vuran Ezel dizisinde Ramiz Karaeski karakterinin gençliğini canlandıran oyuncu Ufuk Bayraktar'ın eşini aldattığı iddia edildi.

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Magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddia Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar'dan geldi. "Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar genç kızın ismini ifşa etti ve eşinin kendisinden af dilediği yazışmaları yayınladı.

3SOSYAL MEDYADA İFŞA ETTİ
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SOSYAL MEDYADA İFŞA ETTİ

Magazin gündemini sarsan Ufuk Bayraktar'ın ihanet olayı sosyal medyada büyük tepki uyandırdı. Merve Bayraktar, eşi Ufuk Bayraktar'ın Twitter hesabı üzerinden kendisini aldattığını detayları ile ifşa etti.

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Eşinin genç bir kadınla olan yazışmalarını tek tek Twitter'da paylaşan Merve Bayraktar, hemen sonrasında da eşi Ufuk Bayraktar’ın kendisine attığı barışma mesajlarını yayınladı.

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"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, 'senin gibi bir adama bu saatten sonra güvenmem' dediği eşi Ufuk Bayraktar'ı mahkemeye vereceğini söyledi.

6EŞİYLE AŞK DOLU PAYLAŞIM YAPMIŞTI
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EŞİYLE AŞK DOLU PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Ufuk Bayraktar geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından eşi Merve Bayraktar ile olan fotoğrafını paylaşarak "Senden başkası gönlüme girerse, neyse imkansızı konuşmuyoruz" demişti.

7RAMİZ DAYININ GENÇLİĞİNİ CANLANDIRDI
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RAMİZ DAYI'NIN GENÇLİĞİNİ CANLANDIRDI

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere'nin paylaştığı Ezel dizisi'nde usta sanatçı Tuncel Kurtiz'in hayat verdiği Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar büyük bir hayran kitlesi edindi. Ruhsatsız silah bulundurmaktan cezaevine giren Bayraktar cezasını çektikten sonra eşi tarafından böyle karşılanmıştı..

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