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UFO nedir, ne demek? UFO'nun açılımı nedir, anlamı ne? NASA'nın UFO görüntüsü iddiası gündem oldu!

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#UFO#NASA#UFO Nedir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 23:48

NASA yaklaşık yedi aydır yürüttüğü Tanımlanamayan Uçan Nesne (UFO) ve Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP) ile ilgili ilk kez halka açık basın toplantısı düzenledi. Toplantıda binaların üzerinde hızla hareket eden metalik bir küreyi gösteren bir görüntü paylaşılarak, nesnenin henüz ne olduğunun tespit edilemediği belirtildi. Sosyal medya platformlarında NASA'nın UFO görüntülerini paylaştığı iddiası sonrası UFO nedir, ne demek? soruları gündeme geldi. NASA ekibi, UAP'ler hakkındaki raporun temmuz ayında yayınlanacağını duyurdu. Peki, UFO'nun açılımı nedir? İşte, UFO'nun anlamı hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4UFO nedir, ne demek UFOnun açılımı nedir, anlamı ne NASAnın UFO görüntüsü iddiası gündem oldu

UFO nedir, ne demek? soruları NASA'nın gerçekleştirdiği toplantı sonrası gündeme geldi. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA)'nın yaptığı toplantıda ABD donanmasına ait bir uçak tarafından kaydedilen gökyüzünde hareketli olan 3 noktaya ait görüntü de paylaşılarak, söz konusu görüntülerin sanıldığının aksine UFO olmadığı havaalanına giden büyük ticari uçaklara ait ışıklar olduğu ifade edildi. UFO görüntüleri sonrası UFO'nun gerçekte olup olmadığı tartışma konusu olurken, UFO nedir, sorusu da merak konusu oldu. UFO fenomenleri bazen sadece gözlemcilerin iddiasından, bazen de çeşitli kayıt cihazlarıyla elde edilen görüntü ve/veya seslerden ibarettir.

2/4UFO NEDİR

UFO NEDİR?

Türkçede uçan daire kavramı da sıklıkla UFO anlamında kullanılır. UFO fenomenleri bazen sadece gözlemcilerin iddiasından, bazen de çeşitli kayıt cihazlarıyla elde edilen görüntü ve/veya seslerden ibarettir. UFO'larla ilgili kayıt ve iddiaları inceleyen kişilere ufolog, bu uğraşa ise ufoloji adı verilir.

Daha öncesinde de UFO gözlemleri yapılmış olmakla birlikte, gözlem raporları 1950’li yıllardan itibaren, özellikle ABD’de büyük bir artış göstermiştir. Bu yıllardan itibaren günümüze kadar on binlerce UFO iddiası kaydedilmiştir.

3/4UFONUN AÇILIMI NEDİR

UFO'NUN AÇILIMI NEDİR?

UFO açılımı: (İngilizce) "Unidentified Flying Object"/tanımlanamayan uçan nesne demektir. UFO'lar İngilizcede "flying saucer" (uçan çay tabağı) olarak da bilinir.

UFO iddiaları çok eski zamanlardan beri yapılmaktadır. Kimi ufologlara göre, İspanya'daki Altamira Mağarası'ndakiler veya Cougnac'taki (Fransa) Lot (Pech-Merle) Mağarası'ndaki tuhaf tasvirler UFO tasvirleri olabilir. Ayrıca Cezayir’deki Tassili freskleri gibi bazı resim ya da heykelcikler ilginç biçimde 20. yüzyıldaki raporlarda betimlenen uzaylı tasvirleriyle benzerlik göstermektedir. Bu durum bazı ufologlar göre, UFO fenomeninin insanoğlu hava araçlarını icat etmeden önce de mevcut olduğunun bir kanıtıdır.

4/4Olaylar ve tanıklıklar

Olaylar ve tanıklıklar

UFO gözlemlerinin çoğu, gözlemlerinin gerçekliği hakkında elle tutulur bir kanıt veremeyen bir veya birkaç kişinin az çok kesin bir tanıklığı üzerine kuruludur. Yalnızca tanıklıklar üzerine kurulu olaylardan başka, nadir olmakla birlikte, doğrudan veya dolaylı fiziksel unsurlarla desteklenen olaylar da vardır. Olayların bir kısmı devletlerin çeşitli bilimsel ve askerî otoritelerince yapılan soruşturmalarla araştırılmıştır. Bu olaylardaki doğrudan fiziksel veriler genellikle radarlarla veya fotoğrafik cihazlarla yapılan saptamalar, dolaylı fiziksel veriler ise toprak üzerinde UFO’larca oluşturulduğu varsayılan izler, ancak elektromanyetik etkiyle oluşabilecek izler ve çevrede yaratılan bir karışıklık izleridir.

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