UFO nedir, ne demek? UFO'nun açılımı nedir, anlamı ne? NASA'nın UFO görüntüsü iddiası gündem oldu!

UFO nedir, ne demek? soruları NASA'nın gerçekleştirdiği toplantı sonrası gündeme geldi. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA)'nın yaptığı toplantıda ABD donanmasına ait bir uçak tarafından kaydedilen gökyüzünde hareketli olan 3 noktaya ait görüntü de paylaşılarak, söz konusu görüntülerin sanıldığının aksine UFO olmadığı havaalanına giden büyük ticari uçaklara ait ışıklar olduğu ifade edildi. UFO görüntüleri sonrası UFO'nun gerçekte olup olmadığı tartışma konusu olurken, UFO nedir, sorusu da merak konusu oldu. UFO fenomenleri bazen sadece gözlemcilerin iddiasından, bazen de çeşitli kayıt cihazlarıyla elde edilen görüntü ve/veya seslerden ibarettir.