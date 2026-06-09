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UFO mu yoksa test uçağı mı?: Üçgen şeklindeki hava aracı ABD'nin gizli teknolojisi olabilir

Güncelleme Tarihi:

#Dünya#51. Bölge#Gizli Teknoloji
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 08:57

ABD’nin en gizli askeri tesislerinden 51. Bölge yakınlarında görüntülendiği öne sürülen üçgen biçimli bir hava aracı, sosyal medyada yeni nesil askeri teknoloji iddialarını yeniden alevlendirdi. Termal kamerayla çekildiği belirtilen görüntüdeki aracın kimliği henüz resmi olarak açıklanmadı.