UFO mu yoksa test uçağı mı?: Üçgen şeklindeki hava aracı ABD'nin gizli teknolojisi olabilir

Sosyal medyada öne çıkan en dikkat çekici teori, görüntüdeki aracın ABD Hava Kuvvetleri’nin yeni nesil savaş uçağı programıyla bağlantılı olabileceği yönünde. Bu kapsamda en çok konuşulan isimlerden biri de F-47 oldu. F-47’nin, NASA ve Boeing’in bir dönem test ettiği X-36’ya oldukça benzediği de belirtiliyor.