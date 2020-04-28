UFO görüntüleri yayınlandı mı? Pentagon UFO görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un resmi olarak UFO görüntüleri yayınladığı bildirildi.Pentagon UFO görüntüleri sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. 2004 ve 2015 yıllarına ait olan üç UFO'nun videosu olduğu iddia edilen görüntülerde tanımlanamayan cisimlerin hareketleri görülüyor.
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Pentagon’un 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedittiği videoların "UFO" görüntüleri olduğu iddia edildi. ABD Donanmasına ait pilotların görev sırasında karşılaştıklarında kayda aldıkları, tanımlanamayan uçan nesnelere (UFO) ilişkin görüntüleri sosyal medyaya da düştü. 2004 yılına ilişkin olan UFO videosu 2017 yılında New York Times tarafından yayımlanmıştı.
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TÜRKİYE'DE DE EN ÇOK KONUŞULAN KONU OLDU
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı Pentagon, 2004 ve 2015 yıllarına ait olan üç UFO videosu yayımladı. UFO görüntüleri Türkiye'de de gündem oldu. Türkiye saatiyle daha geç yayınanan görüntüler ardından birçok kili UFO ve Pentagon etiketini kullanarak Twitter'da konuyla ilgili binlerce tweet atıldı.
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Söz konusu videoların yıllar önce internete düştüğünü belirten bir Pentagon sözcüsü, yapılan inceleme sonucunda söz konusu videoların yayımlanmasının, Donanma sistemine ait hassas bilgileri içermediği ve bu sistemi tehlikeye atmayacağı kanaatine varıldığı belirtildi.