UFO görüntüleri yayınlandı mı? Pentagon UFO görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu

TÜRKİYE'DE DE EN ÇOK KONUŞULAN KONU OLDU Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı Pentagon, 2004 ve 2015 yıllarına ait olan üç UFO videosu yayımladı. UFO görüntüleri Türkiye'de de gündem oldu. Türkiye saatiyle daha geç yayınanan görüntüler ardından birçok kili UFO ve Pentagon etiketini kullanarak Twitter'da konuyla ilgili binlerce tweet atıldı.