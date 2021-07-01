Ucuz kredi bugün başlıyor... 10 milyar liralık finansman sağlanacak

İŞÇİ BAŞINA NE KADAR DESTEK VERİLECEK?



Bir işçi için sağlanacak destek tutarı aylık bin 341 lira, yıllık da 16 bin 92 lira olacak. İlave istihdama destek kredi 2 yıl vadeli, ilk 6 ayı geri ödemesiz olacak. Kredi Garanti Fonu destekli kullandırılacak. Fonun üstleneceği maliyet yaklaşık 1.6 milyar lira olacak. Bu kapsama giren iş yerleri ilave olarak işe aldığı en fazla 5 sigortalı için bu destekten yararlanacak.