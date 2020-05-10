Gündem Haber Giriş: 10 Mayıs 2020 - 18:58 , 10 Mayıs 2020 - 18:58

Uçuşlar ne zaman serbest olacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılır?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler itibaren kontrollü şekilde faaliyete geçecek. Bu gelişmenin ardından en çok merak edilen ise uçak seferlerinin akıbeti oldu. Özellikle THY'nin yurt dışı seferlerini ne zaman başlatacağı araştırılıyor. Peki, uçuşlar ne zaman serbest olacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılır?