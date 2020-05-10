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Haber Giriş: 10 Mayıs 2020 - 18:58,

Uçuşlar ne zaman serbest olacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılır?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler itibaren kontrollü şekilde faaliyete geçecek. Bu gelişmenin ardından en çok merak edilen ise uçak seferlerinin akıbeti oldu. Özellikle THY'nin yurt dışı seferlerini ne zaman başlatacağı araştırılıyor. Peki, uçuşlar ne zaman serbest olacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılır?

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Yaklaşık iki aydır yapılamayan hava yolu seferleri, normalleşme adımları ile birlikte yeniden gündem oldu. İç ve dış hatlarda yeniden uçuşların başlayacağı tarihi merak eden vatandaşlar, bu kapsamda hava yolu firmaları ile yetkili kurumların son açıklamalarını sorguluyor. İşte, 'Uçuşlar ne zaman serbest olacak?' sorusu hakkında tüm ayrıntılar...

2UÇAK SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR
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UÇAK SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Koronavirüs salgını nedeniyle iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durduran THY, yasakların sonlandırılmasının ardından yeni bir uçuş planı hazırladı.

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Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan planlamaya göre, Haziran ayında tüm iç hat uçuşlarını başlatmayı düşünen THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak gerçekleştirmeye başlayacak. Yasağın ardından ilk etapta uçuşların yüzde 60'nın icra edileceği planlanıyor.

4HANGİ ÜLKELERE SEFER DÜZENLENECEK
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HANGİ ÜLKELERE SEFER DÜZENLENECEK?

Üç aylık düzenlenen uçuş planlamasına göre, Haziran ayında yurt dışına 19 ülkeye 23 noktada haftalık 75 frekans uçuş gerçekleştirilecek. Bu noktalar Kanada Toronto, Kazakistan Almatı, Afganistan Kabil, Japonya Tokyo, Çin Şanghay, Güney Kore Seul, Singapur, Danimarka Kopenhag, İsveç Stockholm, Norveç Oslo, Almanya'da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya Viyana, Hollanda Amsterdam, Belçika Brüksel, Beyaz Rusya Minsk, Gürcistan Tiflis, Lübnan Beyrut, Kuveyt ve İsrail Tel-Aviv seferlerini icra etmeyi planlıyor.

5UÇUŞLAR KADEMELİ BAŞLAYACAK
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UÇUŞLAR KADEMELİ BAŞLAYACAK

Haziran ayında yurt dışı uçuşlarına başlamayı planlayan Türk Hava Yolları Temmuz ve Ağustos ayında ise uçuşlarını arttıracak. Yapılan planlamaya göre THY Temmuz ayında 74 ülke ve 103 noktaya haftalık 572 frekans, Ağustos ayında ise 98 ülke 160 noktaya 937 frekans uçuş yapmayı planladı. Böylelikle uçuşlar üç aylık dönemde kademeli olarak arttırılacak.

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