Uçuşlar ne zaman başlıyor? İşte THY yurt içi ve yurt dışı uçuş takvimi
1 Haziran'da seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, uçuşların başlayacağı tarih netleşti. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamada, ilk uçuşun İstanbul’dan Ankara’ya yapılacağı söyledi. İstanbul'da bulunan Sabiha Gökçen ile İstanbul havalimanlarından Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a karşılıklı THY seferlerin aynı gün başlatılması bekleniyor. Peki, yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?
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Corona virüsü nedeniyle kapatılan iç ve dış hat uçuş seferleri yeniden başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 1 Haziran'dan itibaren tüm seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağını söylemişti. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, tarifeli seferlere 1 Haziran'da başlanacağını duyurdu. İşte, THY uçuş seferi tarihleri.
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, seyahat kısıtlamasının 1 Haziran'dan itibaren kaldırılması kararının ardından THY'nin sefere başlayacağı günü Twitter hesabından açıkladı.
Yahya Üstün, "Bu kadar hasret yeter! 1 Haziran itibarıyla yeniden ait olduğumuz yerde gökyüzünde olacağız." ifadelerini kullandı.
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İLK UÇUŞ SEFERİ BELLİ OLDU
Öte yandan, THY'nin ilk uçuşunun pazartesi günü saat 10.00’da İstanbul’dan Ankara’ya yapılacağı öğrenildi.
İstanbul'da bulunan Sabiha Gökçen ile İstanbul havalimanlarından Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a karşılıklı THY seferlerin aynı gün başlatılması, 3 Haziran'dan itibaren de diğer şehirlere uçuş yapılması bekleniyor.
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YURT DIŞI UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, THY seferlerinin dış hatta 10 Haziran'a kadar uzatıldığını söylemişti.
Ancak konuyla ilgili henüz yeni bir açıklama gelmedi. Detayları haberlerimizde aktaracağız.