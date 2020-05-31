Uçuşlar ne zaman başlıyor? İşte THY yurt içi ve yurt dışı uçuş takvimi

YURT DIŞI UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, THY seferlerinin dış hatta 10 Haziran'a kadar uzatıldığını söylemişti.



Ancak konuyla ilgili henüz yeni bir açıklama gelmedi. Detayları haberlerimizde aktaracağız.