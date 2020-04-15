Uçuşlar ne zaman başlayacak? THY'den yurt içi ve yurt dışı uçuşları için açıklama
Corona virüsü önemleri kapsamında, yurt içi ve yurt dışı uçuşlarında bazı kısıtlamalara gidildi. Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede Türkiye uçuş seferlerini durdurma kararı aldı. Vatandaşlar uçak seferlerinin yeniden ne zaman normale döneceğini sorgularken, uçuş seferleriyle ilgili yeni bir açıklama daha geldi. Peki, uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte, yurt içi ve yurt dışı uçuş seferleriyle ilgili bilgiler...
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30 büyükşehir ve Zonguldak'ta giriş ve çıkışların kapatılmasıyla beraber uçak seferlerinde de bazı düzenlemeler yapıldı. Ülkemizde alınan corona virüs önlemleri genişletilerek, corona virüsünün yayılmasını önlemek adına uçak seferleri iptal edilmişti. THY'den uçak seferleriyle ilgili yeni bir açıklama daha yapıldı. İşte, yurt içi ve yurt dışı uçuşlarla ilgili ayrıntılar...
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UÇAK SEFERLERİ NE ZAMAN NORMALE DÖNER?
THY'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada uçak seferleriyle ilgili açıklamalara yer verildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Değerli Yolcularımız,
Yeni koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan ve sizlerinsağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm iç uçuşlarımız 1 Mayıs 2020, tüm dış uçuşlarımız ise 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.
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THY GENEL MÜDÜRÜ AÇIKLAMIŞTI
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sefer durdurma kararıyla ilgili şu açıklamarı yapmıştı "Koranavirüs salgını mücadele kapsamında 30 Büyükşehirden havayolu ile de çıkışların 15 gün süreyle geçici durdurulmasından dolayı İç hatlarda 14 Büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki İç hat seferlerimiz 20 Nisan tarihine kadar iptal edilecektir." dedi.