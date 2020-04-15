Uçuşlar ne zaman başlayacak? THY'den yurt içi ve yurt dışı uçuşları için açıklama

UÇAK SEFERLERİ NE ZAMAN NORMALE DÖNER? THY'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada uçak seferleriyle ilgili açıklamalara yer verildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;



Değerli Yolcularımız,



Yeni koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan ve sizlerinsağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm iç uçuşlarımız 1 Mayıs 2020, tüm dış uçuşlarımız ise 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.