Uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte 6 ülke ve yurtiçi uçuş yapılacak illerin listesi

Adana Günde 3 uçuş



Adıyaman Her gün



Ağrı Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi, Pazar



Alanya Salı, Çarşamba, Cuma, Pazar*



Amasya Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma



Ankara Günde 3 uçuş



Antalya Günde 3 uçuş



Balıkesir-Edremit Pazartesi, Çarşamba, Cuma*



Batman Her gün



Bingöl Pazartesi, Perşembe, Cumartesi



Bodrum Günde 3 uçuş



Dalaman Günde 3 uçuş



Denizli Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar*



Diyarbakır Günde 2 uçuş



Elazığ Her gün



Erzincan Her gün



Erzurum Her gün



Gaziantep Günde 2 uçuş



Hakkari Salı, Cuma, Pazar*



Hatay Her gün



Iğdır Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Pazar



Isparta Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi



İzmir Günde 3 uçuş



Kahramanmaraş Her gün



Kars Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma, Cumartesi



Kayseri Her gün



Konya Her gün



Malatya Her gün



Mardin Her gün



Muş Her gün



Nevşehir Her gün



Ordu-Giresun Her gün



Samsun Her gün



Siirt Pazartesi, Çarşamba, Pazar**



Sinop Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma



Sivas Her gün



Şanlıurfa Her gün



Şırnak Salı, Çarşamba, Cuma, Pazar*



Trabzon Günde 3 uçuş



Van Her gün



*: İlk uçuş 5 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşecektir.



**: İlk uçuş 13 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşecektir.