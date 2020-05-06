THY'nin yurt dışı uçuş programı ve takvimi: Uçuşlar ne zaman başlayacak? Hangi ülkelere sefer yapılacak?
Korona virüsü nedeniyle ülke genelinde alınan önlemler kapsamında, yurt içi ve yurt dışı uçak seferlerini durdurulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme takvimini açıklamasının ardından, Türk Hava Yolları (THY) dış hat uçuşlarını kademeli olarak gerçekleştireceğini duyurarak uçuş yasağının sonlanması sonrasında hangi ülkelere sefer düzenleyeceğini son dakika açıkladı. Açıklama sonrası uçak seferleri ne zaman normale dönecek? sorusu da merak konusu oldu. Peki, Uçuşlar ne zaman başlayacak? Hangi ülkelere sefer yapılacak? İşte, THY'nin normalleşme planı ve uçak seferlerinin başlayacağı tarihle ilgili ayrıntılar...
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Corona virüsünde normalleşme takvimi sonrası THY yurt dışı uçak seferleriyle ilgili açıklama yaptı. 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durduran THY, yasakların sonlandırılmasının ardından yeni bir uçuş planı hazırladı. Yurt dışı ve yurt içi uçak seferlerinin normale döneceği tarihle ilgili açıklamanın yapılmasının ardından, çok sayıda vatandaşın gözü uçak seferlerinin başlayacağı tarihe çevrildi. İşte, uçak seferleri ne zaman açılacak? sorusunun yanıtını araştıranlar için THY'nin uçuş programı...
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UÇAK SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Koronavirüs salgını nedeniyle iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durduran THY, yasakların sonlandırılmasının ardından yeni bir uçuş planı hazırladı. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan planlamaya göre, Haziran ayında tüm iç hat uçuşlarını başlatmayı düşünen THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak gerçekleştirmeye başlayacak. Yasağın ardından ilk etapta uçuşların yüzde 60'nın icra edileceği planlanıyor.
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HANGİ ÜLKELERE SEFER DÜZENLENECEK?
Üç aylık düzenlenen uçuş planlamasına göre, Haziran ayında yurt dışına 19 ülkeye 23 noktada haftalık 75 frekans uçuş gerçekleştirilecek. Bu noktalar Kanada Toronto, Kazakistan Almatı, Afganistan Kabil, Japonya Tokyo, Çin Şanghay, Güney Kore Seul, Singapur, Danimarka Kopenhag, İsveç Stockholm, Norveç Oslo, Almanya'da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya Viyana, Hollanda Amsterdam, Belçika Brüksel, Beyaz Rusya Minsk, Gürcistan Tiflis, Lübnan Beyrut, Kuveyt ve İsrail Tel-Aviv seferlerini icra etmeyi planlıyor.
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UÇUŞLAR KADEMELİ BAŞLAYACAK
Haziran ayında yurt dışı uçuşlarına başlamayı planlayan Türk Hava Yolları Temmuz ve Ağustos ayında ise uçuşlarını arttıracak. Yapılan planlamaya göre THY Temmuz ayında 74 ülke ve 103 noktaya haftalık 572 frekans, Ağustos ayında ise 98 ülke 160 noktaya 937 frekans uçuş yapmayı planladı. Böylelikle uçuşlar üç aylık dönemde kademeli olarak arttırılacak.