Gündem Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 00:12 , 06 Mayıs 2020 - 00:23

THY'nin yurt dışı uçuş programı ve takvimi: Uçuşlar ne zaman başlayacak? Hangi ülkelere sefer yapılacak?

Korona virüsü nedeniyle ülke genelinde alınan önlemler kapsamında, yurt içi ve yurt dışı uçak seferlerini durdurulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme takvimini açıklamasının ardından, Türk Hava Yolları (THY) dış hat uçuşlarını kademeli olarak gerçekleştireceğini duyurarak uçuş yasağının sonlanması sonrasında hangi ülkelere sefer düzenleyeceğini son dakika açıkladı. Açıklama sonrası uçak seferleri ne zaman normale dönecek? sorusu da merak konusu oldu. Peki, Uçuşlar ne zaman başlayacak? Hangi ülkelere sefer yapılacak? İşte, THY'nin normalleşme planı ve uçak seferlerinin başlayacağı tarihle ilgili ayrıntılar...