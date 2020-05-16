Uçuşlar ne zaman başlar? Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılıyor? Takvim netleşti

- Biletinizi açığa almak ücretsizdir.



- Açık biletinizi 1 yıl süreyle dilediğiniz rotada kullanabilirsiniz.



- Açık biletinizi kullanmadığınız takdirde uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ÜCRETSİZ İADE hakkına sahip olursunuz.



- Açığa almış olduğunuz bileti yeniden kullanırken seçmiş olduğunuz yeni bilet ile eski biletiniz aynı ücret sınıfında olduğu sürece bilet farkı alınmayacaktır. Seçmiş olduğunuz yeni bilet farklı ücret sınıfındaysa yeni bilet ile eski bilet arasındaki bilet farkı alınacaktır.



Ücretsiz Değişiklik:



İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz değişiklik işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.



- 26 mart 2020 ve öncesinde alınan biletlerde cezasiz ve ücret farkı ödemeden 27 Mart 2021 tarihine kadar dilediğiniz bir uçuşla degisiklik yapabilirsiniz.



- 26 mart 2020 tarihinden sonra alınacak biletlerde seferin iptal olması halinde değişiklik cezası ödemeden sadece varsa yeni biletle arasındaki ücret farkını ödeyerek değişiklik yapabilirsiniz.



- Bilet değişikliği yaparken seçmiş olduğunuz yeni bilet ile eski biletiniz aynı ücret sınıfında olduğu sürece bilet farkı alınmayacaktır. Seçmiş olduğunuz yeni bilet farklı ücret sınıfındaysa yeni bilet ile eski bilet arasındaki bilet farkı alınacaktır.