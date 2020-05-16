Uçuşlar ne zaman başlar? Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılıyor? Takvim netleşti
Uçuşların ne zaman açılacağı, normalleşme takviminin kademeli olarak hayata geçmesiyle beraber, gündeme gelen konulardan oldu. Özellikle yurt içi turizmin başlangıç tarihinin netleşmesiyle beraber, gözler uçak seferlerinin durumuna çevrildi. Bu kapsamda, Türk Hava Yolları (THY) üç aylık uçuş seferleri programını duyurdu. Yurt içi ve yurt dışı uçuş ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı uçuş programında belli oldu. Peki, Uçuşlar ne zaman başlar, uçuş seferleri normale dönecek mi? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Uçak seferleri ne zaman başlayacak? sorusu, seyahat kısıtlamasının bazı illerde kaldırılması ve turizmin başlangış tarihinin gündeme gelmesinin ardından yanıtı araştırılan konulardan oldu. Daha önce iç hatta 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durduran THY, yasakların sonlandırılmasının ardından yeni bir uçuş planı duyurdu. İşte, uçuş seferlerinin başlayacağı tarihle ilgili detaylar.
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UÇAK SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Corona virüsünde normalleşme takvimi sonrası THY yurt dışı uçak seferleriyle ilgili açıklama yaptı.
Koronavirüs salgını nedeniyle iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durduran THY, yasakların sonlandırılmasının ardından yeni bir uçuş planı hazırladı.
Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan planlamaya göre, Haziran ayında tüm iç hat uçuşlarını başlatmayı düşünen THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak gerçekleştirmeye başlayacak. Yasağın ardından ilk etapta uçuşların yüzde 60'nın icra edileceği planlanıyor.
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UÇUŞLAR HANGİ ÜLKELERE OLACAK?
Üç aylık düzenlenen uçuş planlamasına göre, Haziran ayında yurt dışına 19 ülkeye 23 noktada haftalık 75 frekans uçuş gerçekleştirilecek. Bu noktalar Kanada Toronto, Kazakistan Almatı, Afganistan Kabil, Japonya Tokyo, Çin Şanghay, Güney Kore Seul, Singapur, Danimarka Kopenhag, İsveç Stockholm, Norveç Oslo, Almanya'da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya Viyana, Hollanda Amsterdam, Belçika Brüksel, Beyaz Rusya Minsk, Gürcistan Tiflis, Lübnan Beyrut, Kuveyt ve İsrail Tel-Aviv seferlerini icra etmeyi planlıyor.
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UÇUŞLAR KADEMELİ BAŞLAYACAK
Haziran ayında yurt dışı uçuşlarına başlamayı planlayan Türk Hava Yolları Temmuz ve Ağustos ayında ise uçuşlarını arttıracak. Yapılan planlamaya göre THY Temmuz ayında 74 ülke ve 103 noktaya haftalık 572 frekans, Ağustos ayında ise 98 ülke 160 noktaya 937 frekans uçuş yapmayı planladı. Böylelikle uçuşlar üç aylık dönemde kademeli olarak arttırılacak.
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PEGASUS UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Pegasus'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Korona virüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 16.05.2020 tarihinden 27.05.2020 tarihine kadar tüm yurt içi seferlerimiz iptal edilmiştir.
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KIBRIS SEFERLERİ İPTAL
Pegasus, 1-14 Haziran arasında tüm yurt dışı ve Kıbrıs seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Pegasus Havayolları 14 Haziran'a kadar tüm yurtdışı uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.
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Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Korona virüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 01.06.2020 tarihinden 14.06.2020 (dahil) tarihine kadar tüm yurt dışı ve Kıbrıs seferlerimiz iptal edilmiştir.
25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için bilet işlemleri aşağıdaki gibi düzenlenecektir.
Ücretsiz Açığa Alma:
İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz açığa alma işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.
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- Biletinizi açığa almak ücretsizdir.
- Açık biletinizi 1 yıl süreyle dilediğiniz rotada kullanabilirsiniz.
- Açık biletinizi kullanmadığınız takdirde uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ÜCRETSİZ İADE hakkına sahip olursunuz.
- Açığa almış olduğunuz bileti yeniden kullanırken seçmiş olduğunuz yeni bilet ile eski biletiniz aynı ücret sınıfında olduğu sürece bilet farkı alınmayacaktır. Seçmiş olduğunuz yeni bilet farklı ücret sınıfındaysa yeni bilet ile eski bilet arasındaki bilet farkı alınacaktır.
Ücretsiz Değişiklik:
İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz değişiklik işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.
- 26 mart 2020 ve öncesinde alınan biletlerde cezasiz ve ücret farkı ödemeden 27 Mart 2021 tarihine kadar dilediğiniz bir uçuşla degisiklik yapabilirsiniz.
- 26 mart 2020 tarihinden sonra alınacak biletlerde seferin iptal olması halinde değişiklik cezası ödemeden sadece varsa yeni biletle arasındaki ücret farkını ödeyerek değişiklik yapabilirsiniz.
- Bilet değişikliği yaparken seçmiş olduğunuz yeni bilet ile eski biletiniz aynı ücret sınıfında olduğu sürece bilet farkı alınmayacaktır. Seçmiş olduğunuz yeni bilet farklı ücret sınıfındaysa yeni bilet ile eski bilet arasındaki bilet farkı alınacaktır.
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Ücretsiz İade:
İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz iade işleminizi sadece 0 (850) 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.
- 25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için iade ödemenizi karşılıklı uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra alabilirsiniz.