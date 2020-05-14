Gündem Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 10:24 , 14 Mayıs 2020 - 13:25

Uçuslar ne zaman açılacak? Yurt dışı uçak seferleri ne zaman?

Korona virüsü salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ederken, hava yolu şirketlerinin iç hat ve dış hat seferlerine yönelik kısıtlamalar da sürüyor. Yaklaşık iki aydır seferlerin yapılamaması yolculuk yapmak isteyen vatandaşları meraklandırıyor. Peki, uçuşlar ne zaman açılacak? Yurt dışı uçak seferleri ne zaman?