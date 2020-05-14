Uçuslar ne zaman açılacak? Yurt dışı uçak seferleri ne zaman?
Korona virüsü salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ederken, hava yolu şirketlerinin iç hat ve dış hat seferlerine yönelik kısıtlamalar da sürüyor. Yaklaşık iki aydır seferlerin yapılamaması yolculuk yapmak isteyen vatandaşları meraklandırıyor. Peki, uçuşlar ne zaman açılacak? Yurt dışı uçak seferleri ne zaman?
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İç hat ve dış hat seferleri ile seyahat etmek isteyen vatandaşlar, uçuş seferlerinin yeniden ne zaman başlayacağını ve seferlerin rutin seyrine döneceği tarihi merak ediyor. Konuya ilişkin THY'den geçtiğimiz hafta açıklama yapılmış ve uçuş takvimi açıklanmıştı. İşte, 'Uçuslar ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...
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THY UÇUŞ TAKVİMİ HAZIRLADI
Koronavirüs salgını nedeniyle iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durduran THY, yasakların sonlandırılmasının ardından yeni bir uçuş planı hazırladı.
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Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan planlamaya göre, Haziran ayında tüm iç hat uçuşlarını başlatmayı düşünen THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak gerçekleştirmeye başlayacak. Yasağın ardından ilk etapta uçuşların yüzde 60'nın icra edileceği planlanıyor.
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HANGİ ÜLKELERE UÇUŞ OLACAK?
Üç aylık düzenlenen uçuş planlamasına göre, Haziran ayında yurt dışına 19 ülkeye 23 noktada haftalık 75 frekans uçuş gerçekleştirilecek. Bu noktalar Kanada Toronto, Kazakistan Almatı, Afganistan Kabil, Japonya Tokyo, Çin Şanghay, Güney Kore Seul, Singapur, Danimarka Kopenhag, İsveç Stockholm, Norveç Oslo, Almanya'da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya Viyana, Hollanda Amsterdam, Belçika Brüksel, Beyaz Rusya Minsk, Gürcistan Tiflis, Lübnan Beyrut, Kuveyt ve İsrail Tel-Aviv seferlerini icra etmeyi planlıyor.
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UÇUŞLAR KADEMELİ BAŞLAYACAK?
Haziran ayında yurt dışı uçuşlarına başlamayı planlayan Türk Hava Yolları Temmuz ve Ağustos ayında ise uçuşlarını arttıracak. Yapılan planlamaya göre THY Temmuz ayında 74 ülke ve 103 noktaya haftalık 572 frekans, Ağustos ayında ise 98 ülke 160 noktaya 937 frekans uçuş yapmayı planladı. Böylelikle uçuşlar üç aylık dönemde kademeli olarak arttırılacak.