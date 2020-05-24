Uçuşlar ne zaman açılacak? İç hat ve dış hat uçuşları ne zaman başlayacak?
Yaklaşık iki aydır seferlerin yapılamaması yolculuk yapmak isteyen vatandaşları meraklandırıyor. Korona virüsü salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ederken, hava yolu şirketlerinin iç hat ve dış hat seferlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, uçuşlar ne zaman açılacak? İç hat ve dış hat uçuşları ne zaman başlayacak?
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Uçuş seferlerinin yeniden ne zaman başlayacağı ve seferlerin rutin seyrine döneceği tarih merak konusu oldu. İç hat ve dış hat seferleri ile seyahat etmek isteyen vatandaşlar, konuya ilişkin THY'den ve diğer firmalardan yapılan açıklamaları sorguluyor. İşte, 'Uçuslar ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...
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Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararının iç hatta 4 Haziran, dış hatta ise 10 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.
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Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan planlamaya göre, Haziran ayında tüm iç hat uçuşlarını başlatmayı düşünen THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak gerçekleştirmeye başlayacak. Yasağın ardından ilk etapta uçuşların yüzde 60'nın icra edileceği planlanıyor.
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Üç aylık düzenlenen uçuş planlamasına göre, Haziran ayında yurt dışına 19 ülkeye 23 noktada haftalık 75 frekans uçuş gerçekleştirilecek. Bu noktalar Kanada Toronto, Kazakistan Almatı, Afganistan Kabil, Japonya Tokyo, Çin Şanghay, Güney Kore Seul, Singapur, Danimarka Kopenhag, İsveç Stockholm, Norveç Oslo, Almanya'da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya Viyana, Hollanda Amsterdam, Belçika Brüksel, Beyaz Rusya Minsk, Gürcistan Tiflis, Lübnan Beyrut, Kuveyt ve İsrail Tel-Aviv seferlerini icra etmeyi planlıyor.
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Haziran ayında yurt dışı uçuşlarına başlamayı planlayan Türk Hava Yolları Temmuz ve Ağustos ayında ise uçuşlarını arttıracak. Yapılan planlamaya göre THY Temmuz ayında 74 ülke ve 103 noktaya haftalık 572 frekans, Ağustos ayında ise 98 ülke 160 noktaya 937 frekans uçuş yapmayı planladı. Böylelikle uçuşlar üç aylık dönemde kademeli olarak arttırılacak.