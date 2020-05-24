Gündem Haber Giriş: 24 Mayıs 2020 - 22:55 , 24 Mayıs 2020 - 22:55

Uçuşlar ne zaman açılacak? İç hat ve dış hat uçuşları ne zaman başlayacak?

Yaklaşık iki aydır seferlerin yapılamaması yolculuk yapmak isteyen vatandaşları meraklandırıyor. Korona virüsü salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ederken, hava yolu şirketlerinin iç hat ve dış hat seferlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, uçuşlar ne zaman açılacak? İç hat ve dış hat uçuşları ne zaman başlayacak?