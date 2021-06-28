Uçuş yasağı getirilen ülkeler hangileri? Uçuş yasası ne zamana kadar? İşte Türkiye'ye uçuşları durdurulan 6 ülke
Uçuş yasağı getirilen ülkeler, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeyle açıklandı. Delta varyantının yaygınlaşmasının ardından devreye giren Bakanlık, Türkiye'de corona virüsüne yönelik alınan tedbirler çerçevesinde 6 ülkenin uçuşlarının durdurulduğunu bildirdi. Alınan bir başka karara göre, Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelenlerden, Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi raporu talep edilecek. Peki, hangi ülkelere uçuş yasağı getirildi? İşte, corona virüsü nedeniyle uçuş yasağı getirilen 6 ülke ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Delta varyantına karşı harekete geçen Türkiye, 6 ülkeden uçuşların durdurulmasına karar verdi. Dünyayı etkisi altına alan varyanta yönelik tedbirleri genişleten İçişleri Bakanlığı 6 ülkeden gelen uçuşlara izin verilmeyeceğini bildirdi. Ayrıca Edirne ve Kırklareli'ndeki kara ve demir yolu sınır kapılarında aşı olduğuna dair belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen Türk vatandaşlarının geçişine, temel bilgilerini içeren formu doldurmaları halinde izin verilecek. Uçuş yasağı getirilen 6 ülke Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka olarak duyuruldu.
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HANGİ ÜLKELERE UÇUŞ YASAĞI GETİRİLDİ?
Corona virüsüne karşı İçişleri Bakanlığı'nca "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge hazırlandı. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeye göre, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen uçuşlar bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu.
Genelgede, Kovid-19'un yeni varyantlarıyla bazı ülkelerde salgının seyrinde yeniden tırmanış gözlemlendiği hatırlatıldı.
Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda tüm kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında 1 Temmuz itibarıyla hayata geçirilecek tedbirlere göre Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşlar bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu. Bu ülkelerden Türkiye'ye doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecek.
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Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak.
Karantinanın 14'üncü gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina sonlandırılacak. PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14'üncü günün sonunda negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacak.
Son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal veya Sri Lanka'da bulunan ya da Afganistan ve Pakistan'dan Türkiye'ye gelen veya son 14 günde bu ülkelerde bulunanlara yönelik zorunlu karantina, valiliklerce belirlenen yurtlarda veya karantina oteli olarak hizmet veren konaklama tesislerinde uygulanabilecek.
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Karantina otelleri, konaklama ücretleri ve bu kişilerin sınır kapılarından transferleri gibi hususlara ilişkin usul ve esaslar valiliklerce belirlenecek ve ilan edilecek.
Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelenlerden, Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi raporu talep edilecek.
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Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Sri Lanka, Afganistan, Pakistan, Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur dışındaki ülkelerden kara, hava, deniz ve demir yolu ile Türkiye'ye giriş yapanlardan, girişten en az 14 gün önce aşı yaptırdığını, ya da son 6 ay içinde Kovid-19 geçirdiğine dair resmi belgeyi ibraz edenlerden yeni test raporu talep edilmeyecek ve bu kişilere karantina tedbiri uygulanmayacak.
Söz konusu belgeleri ibraz edemeyenlerin Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli olacak.