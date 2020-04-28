Gündem Haber Giriş: 27 Nisan 2020 - 22:08 , 27 Nisan 2020 - 22:08

Uçuş seferleri ne zaman başlayacak? Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak?

Yurt içi uçuşları ne zaman başlar? sorusu, hava yolu şirketlerinin uçuş seferlerini durdurmasının ardından yanıtı araştırılan konulardan oldu. Koronavirüs önemleri kapsamında, yurt içi ve yurt dışı uçak seferlerinin ne zaman açılacağını merak edenler resmi açıklamaları sorgularken, hava yolu şirketlerinden uçak seferleriyle ilgili açıklama geldi. Peki, uçuş seferleri ne zaman başlayacak? Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? İşte, uçak seferleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler...