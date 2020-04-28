Uçuş seferleri ne zaman başlayacak? Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak?
Yurt içi uçuşları ne zaman başlar? sorusu, hava yolu şirketlerinin uçuş seferlerini durdurmasının ardından yanıtı araştırılan konulardan oldu. Koronavirüs önemleri kapsamında, yurt içi ve yurt dışı uçak seferlerinin ne zaman açılacağını merak edenler resmi açıklamaları sorgularken, hava yolu şirketlerinden uçak seferleriyle ilgili açıklama geldi. Peki, uçuş seferleri ne zaman başlayacak? Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? İşte, uçak seferleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler...
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1
Koronavirüs önemleri kapsamında, yurt dışı seferleri durdurulmuştu. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta şehir giriş be çıkışlarının kapatılmasının ardından, seyahat planı yapana vatandaşların gözü, resmi açıklamalara çevrildi. THY'den daha önce yapılan açıklamada, uçak seferleri için mayıs ayı işaret edilmişti. Peki, uçak seferleri mayıstan sonra açılacak mı? İşte, ayrıntılar...
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THY'DAN AÇIKLAMA
THY'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada uçak seferleriyle ilgili detaylara yer verildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
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Değerli Yolcularımız,
Yeni koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan ve sizlerinsağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm iç uçuşlarımız 1 Mayıs 2020, tüm dış uçuşlarımız ise 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.
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PEGASUS'TAN AÇIKLAMA
Pegasus Havayolları 1-15 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki tüm uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı. Pegasus, koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 01.05.2020 tarihinden 15.05.2020 tarihine kadar tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
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UÇAK SEFERLERİ NE ZAMAN AÇILIR?
Uçak seferlerinin normale döneceği tarih hava yolu şirketleri tarafından belirtildi. Ancak uçak seferlerinin ne zaman normale döneceği tam olarak belli değil.
Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.