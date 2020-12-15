Üçünü bir arada yakaladım!

Ünlü oyuncu üç çocuğunun da aynı karede göründüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşıma ünlü ya da ünsüz çok sayıda takipçisinden beğeni ve yorum yağdı.
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Kate Hudson üç farklı birlikteliğinden dünyaya gelen üç çocuğunun fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Hudson'ın "Onları yeniden yakaladım. Üçü bir karede" mesajıyla paylaştığı fotoğrafına çok sayıda beğeni geldi.
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Hudson'ın en büyük oğlu Chris Robinson ile evliliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki Ryder. Matt Bellamy'den 9 yaşında Bingham adında bir oğlu daha bulunuyor. iki yaşındaki kızı Rannie Rose ise şu an evli olduğu Danny Fujikawa'dan.
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ÜÇ FARKLI İLİŞKİDEN ÜÇ ÇOCUK
Goldie Hawn'ın kızı olan Kate Hudson 41 yaşında. O da Hollywood'un çok çocuklu ünlülerinden biri.
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Beş evlilikten toplam 10 çocuk: Ben kalabalık aile severim
Beş farklı kadından toplamda 10 çocuk sahibi olan ünlüyü biliyor musunuz? Peki ya hangi ünlü her sevgilisinden birer çocuk sahibi oldu. İşte yaşadıkları her evlilik ya da ilişkiden çocuk sahibi olan ünlüler.
Backgrid USA
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SADECE İLK EVLİLİĞİNDE ANNE OLMADI
Model Christie Brinkley üç çocuk annesi. Dört kez evlenen model sadece ilk evliliğinde anne olmadı. Onun dışında her evliliğinde birer çocuk dünyaya getirdi.
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10 ÇOCUK BABASI
Gösteri dünyasının en çok çocuk sahibi olan ünlülerinden biri Eddie Murphy. Ünlü şarkıcının anneleri beş farklı kadın olan toplam 10 çocuğu bulunuyor.
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ESKİ NİŞANLIDAN BİR ESKİ EŞTEN DE BİR ÇOCUK
Halle Berry eski nişanlısı Gabriel Aubry'den bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Eski eşi Olivier Martinez'den de bir oğlu bulunuyor.
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ÇAPKIN ŞARKICININ DA ÇOK ÇOCUĞU VAR
Bir dönemin en yakışıklı şarkıcılarından biri olan Julio Iglesias çapkınlığıyla da bilinirdi. Ünlü şarkıcının eski eşi Maria Isabey Breysler Arrastia'dan üç tane çocuğu var. Hollandalı model Miranda Rijnsburger ile birlikteliğinden de beş tane çocuğu bulunuyor.
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ÜÇ EŞTEN ÜÇ ÇOCUK
Kate Winslet bugüne kadar üç kez evlendi ve her evliliğinden birer çocuk sahibi oldu. İlk eşi Jim Tpreapleton'dan bir kızı, yönetmen Sam Mendes'den bir oğlu var. Şu ansi eşi Ned Rocknroll'dan da bir çocuk daha dünyaya getirdi.
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ÜÇ FARKLI KADINDAN BEŞ ÇOCUK, BİR DE EVLATLIK
Marc Anthony'nin Jennifer Lopez'in ikiz çocukları Max ve Emme'nin babası olduğunu bilmeyen yok. Oysa ünlü şarkıcı toplamda 6 çocuk babası, çocuklarının anneleri de 3 farklı kadın. İkizleri, Jennifer Lopez ile evliliğinden. Eski eşi Dayanara Torres'ten iki tane oğlu var şarkıcının. Debbie Rosado'dan da bir yetişkin kızı ve bir de evlatlık oğlu var.
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ONUN DA İKİ FARKLI KADINDAN DÖRT ÇOCUĞU VAR
Offset'in Cardi B'den dünyaya gelen kızını neredeyse bütün dünya tanıyor. Şarkıcının farklı kadınlardan üç çocuğu daha bulunuyor. Yani Offset dört çocuk babası.
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ALTI ÇOCUĞU VAR
Özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen ünlülerden biri de Pittbull. Model Barbara Alba'dan dünyaya gelen iki çocuğu biliniyor. Bunun dışında farklı kadınlardan 4 çocuğu daha var Pittbull'un. Yani ünlü şarkıcı toplamda altı çocuk babası.
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İKİ İLİŞKİDEN ÜÇ ÇOCUK
Tom Brady ile Gisele Bundchen'in evliliğinden iki çocukları bulunuyor. Brady'nin Bridget Moynahan ile ilişkisinden de bir oğlu var.
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İKİ FARKLI İLİŞKİDEN İKİ ÇOCUK
Khloe Kardashian'ın eski sevgilisi Tristan Thompson'ın bu ilişkiden bir kızı var. Ondan iki yıl önce de model Jordan Craig'den bir oğlu dünyaya gelmişti.