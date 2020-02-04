Üçüncü kız da dünyaya geldi

Jovovich, kızının ilk adı Osian'ın Galler dilinde bir erkek adı olduğunu belirtip 'Oşin' diye okunduğunu anlattı. Sonra da bebeğe neden bu kadar uzun bir isim verildiğini yazdı: "Büyük kızım Ever ve annem Lark adını istedi. Küçük kızım Dashiel ve ben Elliot ismini istiyorduk. Sonra kocam Paul Lark ismi için bir oylama yapmak istedi."