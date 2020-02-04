Üçüncü kız da dünyaya geldi

İki kız çocuğu olan ünlü oyuncu bir kız bebek daha dünyaya getirdi.
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Oyuncu Milla Jovovich ve eşi Paul W. S. Anderson üçüncü bebeklerine de kavuştu. 44 yaşındaki Jovovich önceki gün üçüncü kez anne oldu. Ünlü oyuncu, mutluluğunu da Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla duyurdu.
INSTAGRAM
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Jovovich, haberi kendisinden önce en büyük kızı Ever Gabo'nun duyurduğunu belirterek her ne kadar artık eski bir haber olsa da Osian Lark Elliot Jovovich Anderson adlı kızının dünyaya geldiğini belirtti. Jovovich, bebeğinin 02- 02/2020'de doğduğunu yazdı.
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Jovovich, kızının ilk adı Osian'ın Galler dilinde bir erkek adı olduğunu belirtip 'Oşin' diye okunduğunu anlattı. Sonra da bebeğe neden bu kadar uzun bir isim verildiğini yazdı: "Büyük kızım Ever ve annem Lark adını istedi. Küçük kızım Dashiel ve ben Elliot ismini istiyorduk. Sonra kocam Paul Lark ismi için bir oylama yapmak istedi."
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Milla Jovovich kızının ilerleyen yıllarda bu isimlerden birini seçebileceğini ya da istemediğinden vazgeçebileceğini de belirtti. Milla Jovovich kızının çok güzel olduğunu, saçlarının diğer iki kızından daha açık renk olduğunu belirtti.
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Milla Jovovich ile yönetmen ve yapımcı Paul W. S. Anderson 2009 yılından bu yana evli. Çiftin 12 yaşında Ever Gabo ve 4 yaşında Dashiel Edan adında iki kızı daha bulunuyor.