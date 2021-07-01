Üçüncü doz hangi aşıyla yapılacak? İşte güncel bilgi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yaptığı değerlendirme sonucunda, iki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanları için bugünden itibaren üçüncü doz aşı randevularının açılmasına karar verdi. İşte, "Üçüncü doz hangi aşıyla yapılacak?" sorusunun yanıtı...