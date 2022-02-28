Üçüncü cemre ne zaman düşecek? İşte son cemrenin düşüş tarihi

Halk takvimine baharın gelişi ve havaların ısınmasının müjdecisi olan Cemrenin birincisi ve ikincisi düştü. Üçüncü cemrenin ne zaman düşeceği ise vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. İşte, son cemrenin düşüş tarihi...
Halk arasında yüzyıllardır devam eden inanışa göre, ilk yani birinci Cemre, 19 Şubat tarihinde havaya düşmektedir.
Her yıl aynı tarihte gerçekleştiği düşünülen bu inançta sonraki süreçler ise 26-27 Şubat ve 5-6 Mart şeklinde ilerlemektedir.
Halk takvimine göre, Cemre, ilk olarak havaya, sonra suya ve son olarak ise toprağa düşmektedir.
İnanışa göre, 2022 yılında üçüncü Cemre, 5-6 Mart tarihlerinde düşecek.