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Üçüncü cemre ne zaman düşecek? İşte son cemrenin düşüş tarihi

#Cemre#3. Cemre#Cemre Düşme Tarihleri

"Cemre toprağa ne zaman düşüyor?" sorusu, havaların yavaş yavaş ısınmaya başladığı şu günlerde birçok vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. İlk iki cemrenin düşmesi ve hava sıcaklıklarının bir nebze de olsa artış göstermesi, birçok vatandaş tarafından heyecanla karşılandı. Peki, üçüncü ve son cemre ne zaman düşecek?

1/3Üçüncü cemre ne zaman düşecek İşte son cemrenin düşüş tarihi

Halk takvimine baharın gelişi ve havaların ısınmasının müjdecisi olan Cemrenin birincisi ve ikincisi düştü. Üçüncü cemrenin ne zaman düşeceği ise vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. İşte, son cemrenin düşüş tarihi...

2/3CEMRE NE ZAMAN DÜŞER

CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Halk arasında yüzyıllardır devam eden inanışa göre, ilk  yani birinci Cemre, 19 Şubat tarihinde havaya düşmektedir.

Her yıl aynı tarihte gerçekleştiği düşünülen bu inançta sonraki süreçler ise 26-27 Şubat ve 5-6 Mart şeklinde ilerlemektedir.

Halk takvimine göre, Cemre, ilk olarak havaya, sonra suya ve son olarak ise toprağa düşmektedir.

3/3ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İnanışa göre, 2022 yılında üçüncü Cemre, 5-6 Mart tarihlerinde düşecek.

 

 

 

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