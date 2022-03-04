Üçüncü cemre ne zaman düşecek? İşte son cemrenin düşme tarihi

"Cemre toprağa ne zaman düşüyor?" sorusu, havaların yavaş yavaş ısınmaya başladığı şu günlerde birçok vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. İlk iki cemrenin düşmesi ve hava sıcaklıklarının bir nebze de olsa artış göstermesi, birçok vatandaş tarafından heyecanla karşılandı. İşte, son cemrenin düşüş tarihi...