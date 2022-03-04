Üçüncü cemre ne zaman düşecek? İşte son cemrenin düşme tarihi

"Cemre toprağa ne zaman düşüyor?" sorusu, havaların yavaş yavaş ısınmaya başladığı şu günlerde birçok vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. İlk iki cemrenin düşmesi ve hava sıcaklıklarının bir nebze de olsa artış göstermesi, birçok vatandaş tarafından heyecanla karşılandı. İşte, son cemrenin düşüş tarihi...
Halk arasında yüzyıllardır devam eden inanışa göre, ilk yani birinci Cemre, 19 Şubat tarihinde havaya düşmektedir.
Her yıl aynı tarihte gerçekleştiği düşünülen bu inançta sonraki süreçler ise 26-27 Şubat ve 5-6 Mart şeklinde ilerlemektedir.
Halk takvimine göre, Cemre, ilk olarak havaya, sonra suya ve son olarak ise toprağa düşmektedir.
İnanışa göre, 2022 yılında üçüncü Cemre, 5-6 Mart tarihlerinde düşecek.