Ücretsiz tablet dağıtımı ne zaman? Milli Eğitim Bakanı tarih verdi!
Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan eğitim alan milyonlarca öğrenci için süreç devam ediyor.MEB, ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz tablet dağıtacak. Konuya dair son olarak Milli Eğitim Bakanı önemli bilgiler verdi. Peki, ücretsiz tablet dağıtımı ne zaman?
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'Öğrencilere tablet ne zaman dağıtılacak?' sorusu, uzaktan eğitim alan yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. İşte, konuya dair en son açıklama...
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, tablet dağıtımıyla ilgili soru üzerine, şu ana kadar 150 bine yakın tabletin dağıtıldığını açıkladı. Selçuk, "Aralığın 14'ünde, 21'inde, 28'inde tekrar bir dağıtım süreci başlıyor. Yaklaşık 300 bin tablet dağıtımı gerçekleştirilecek bu süreçte. Ocak ortasına kadar da 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanmış olacak." bilgisini paylaştı.
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Daha sonrasında da bazı kısmi çalışmaların devam edeceğini belirten Selçuk, aynı zamanda TRT EBA TV'de de sınavlarda çocukların muhatap kılındığı tüm içeriğinin bulunduğunu vurguladı.
EBA destek noktalarının sayısının 14 bin 500'e ulaştığına dikkati çeken Selçuk, bu noktaların tanıtımıyla ilgili Japonya'daki gazeteler ve televizyonlarda yayın yapıldığına, sistemin artık uluslararası düzeyde de tanındığına işaret etti.
Ziya Selçuk, EBA sistemini günde 3 milyon kişiye aynı anda hizmet verebilen bir yapıya ulaştırdıklarının altını çizerek, dünyada bu kadar canlı ders verebilen 2-3 ülkenin ancak olabileceğini ifade etti.