Ücretsiz tablet dağıtımı ne zaman? Milli Eğitim Bakanı tarih verdi!

Daha sonrasında da bazı kısmi çalışmaların devam edeceğini belirten Selçuk, aynı zamanda TRT EBA TV'de de sınavlarda çocukların muhatap kılındığı tüm içeriğinin bulunduğunu vurguladı.



EBA destek noktalarının sayısının 14 bin 500'e ulaştığına dikkati çeken Selçuk, bu noktaların tanıtımıyla ilgili Japonya'daki gazeteler ve televizyonlarda yayın yapıldığına, sistemin artık uluslararası düzeyde de tanındığına işaret etti.



Ziya Selçuk, EBA sistemini günde 3 milyon kişiye aynı anda hizmet verebilen bir yapıya ulaştırdıklarının altını çizerek, dünyada bu kadar canlı ders verebilen 2-3 ülkenin ancak olabileceğini ifade etti.



