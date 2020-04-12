Ücretsiz maskeler ne zaman gelir? e-Devlet maskeleri ne zaman verilecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınıyor. 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacak maskeler için, gerekli başvurularını tamamlayan vatandaşlar şimdi, maskelerin kendilerine kargo ile geleceği tarihi bekliyor. Peki, ücretsiz maskeler ne zaman gelir? e-Devlet maskeleri ne zaman verilecek?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
E-Devlet ve ePTTAVM'nin online sayfasındaki form aracılığıyla ücretsiz maske uygulaması na başvuran vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Maskelerin ne zaman ellerine geçeceğini merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak için internette araştırma yapıyor. İşte, 'Ücretsiz maskeler ne zaman gelir?' sorusunun yanıtı...
2
Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda ücretsiz maske dağıtımı başlatıldı. Başvuru yapan 20-65 yaş arası tüm vatandaşların evine her hafta maske götürülecek. Başvurular 6 Nisan'da alınmaya başlandı. Kişi, hem kendisi hem de aile üyelerinin bilgilerini doldurarak ücretsiz maske temin edebiliyor. Vatandaşların her hafta, içinde 5 adet olan 1 paket maske alma hakkı bulunuyor.
3
ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
e Devlet ve ePTTAVM online ücretsiz maske başvuru sayfasında vatandaşları "Kişisel Bilgiler" - "Aile Bilgileri" ve "İletişim Bilgileri" alanları karşılayacak. Ücretsiz maske talebinin sorunsuz olarak alınması için formun eksiksiz doldurulması gerekiyor Kişisel TC Kimlik Numaranız, ad soyad, cep telefonu, il, ilçe, mahalle, cadde, sokak ve adres bilgilerini girdikten sonra güvenlik sorusu olan matematik işleminin cevabını kutucuğa yazmanız gerekiyor.
E devlet üzerinden gerçekleşen ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı takdirde sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Sipariş kodunuz ile ePTTAVM sitesinden takibi yapabilirsiniz. Sürecin 3 ila 5 gün olacağı tahmin ediliyor.
5
ECZANELERDE MASKE DAĞITIMI
Sağlık Bakanlığı'nın eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımı İstanbul'da başladı. Vatandaşlar, TC kimlik numaraları ve telefonlarına Sağlık Bakanlığı'nın göndereceği bir kod ile ücretsiz maskelerini temin edebilecek.
6
İlk etapta İstanbul'da 5 bin 200 eczaneye 2.5 milyon maske dağıtıldı. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, “Ecza depolarımız Sağlık Bakanlığı'nın temin ettiği maskeleri eczanelerimize dağıtmaya başladı. İstanbul'daki 5 bin 200 eczanemizde maskelerimiz mevcut. İlk partide 2.5 milyon civarında maske dağıtıldı. Bunlar eczane başı 500’er adet dağıtıldı. Şimdi, hastalarımızı, vatandaşlarımızı bekliyoruz. Vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığı mesaj atacak 'Eczanelerden gidip ücretsiz maskelerinizi temin edebilirsiniz' diye. Onların maskelerini eczanelerden vereceğiz” dedi.