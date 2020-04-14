Ücretsiz maskeler ne zaman gelecek? PTT maskeleri ne zaman teslim edilir?

Sağlık Bakanlığı'nın eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımı İstanbul'da başladı. Vatandaşlar, TC kimlik numaraları ve telefonlarına Sağlık Bakanlığı'nın göndereceği bir kod ile ücretsiz maskelerini temin edebilecek.



İlk etapta İstanbul'da 5 bin 200 eczaneye 2.5 milyon maske dağıtıldı. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, “Ecza depolarımız Sağlık Bakanlığı'nın temin ettiği maskeleri eczanelerimize dağıtmaya başladı. İstanbul'daki 5 bin 200 eczanemizde maskelerimiz mevcut. İlk partide 2.5 milyon civarında maske dağıtıldı. Bunlar eczane başı 500’er adet dağıtıldı. Şimdi, hastalarımızı, vatandaşlarımızı bekliyoruz. Vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığı mesaj atacak 'Eczanelerden gidip ücretsiz maskelerinizi temin edebilirsiniz' diye. Onların maskelerini eczanelerden vereceğiz” dedi.