Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapılıyor. Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucu dağıtılacak maskeler için vatandaşlardan kargo dahil herhangi bir ücret alınmayacak. Her kişiye haftada 1 paket olmak üzere verilecek maskelerden temin etmek isteyen vatandaşlar da araştırmalarına hız verdi. İşte, 'Ücretsiz maskeler ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı...