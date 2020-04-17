Corona virüsü salgının etkisini azaltmak ve vatandaşların sağlığını korumak için alınan önlemler katlanarak artmaya devam ediyor. Online ortamda e-Devlet üzerinden tüm vatandaşlara ücretsiz olarak maske temini için çalışmalar devam ediyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar şimdi kargo ile maskelerin geleceği günü bekliyor. Peki, ücretsiz maskeler ne zaman gelecek?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapılıyor. Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucu dağıtılacak maskeler için vatandaşlardan kargo dahil herhangi bir ücret alınmayacak. Her kişiye haftada 1 paket olmak üzere verilecek maskelerden temin etmek isteyen vatandaşlar da araştırmalarına hız verdi. İşte, 'Ücretsiz maskeler ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı...
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Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda ücretsiz maske dağıtımı başlatıldı. Başvuru yapan 20-65 yaş arası tüm vatandaşların evine her hafta maske götürülecek. Başvurular 6 Nisan'da alınmaya başlandı. Kişi, hem kendisi hem de aile üyelerinin bilgilerini doldurarak ücretsiz maske temin edebiliyor. Vatandaşların her hafta, içinde 5 adet olan 1 paket maske alma hakkı bulunuyor.
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e Devlet ve ePTTAVM online ücretsiz maske başvuru sayfasında vatandaşları "Kişisel Bilgiler" - "Aile Bilgileri" ve "İletişim Bilgileri" alanları karşılayacak. Ücretsiz maske talebinin sorunsuz olarak alınması için formun eksiksiz doldurulması gerekiyor Kişisel TC Kimlik Numaranız, ad soyad, cep telefonu, il, ilçe, mahalle, cadde, sokak ve adres bilgilerini girdikten sonra güvenlik sorusu olan matematik işleminin cevabını kutucuğa yazmanız gerekiyor.
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E devlet üzerinden gerçekleşen ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı takdirde sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Sipariş kodunuz ile ePTTAVM sitesinden takibi yapabilirsiniz. Sürecin 3 ila 5 gün olacağı tahmin ediliyor.
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Sağlık Bakanlığı'nın eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımı İstanbul'da başladı. Vatandaşlar, TC kimlik numaraları ve telefonlarına Sağlık Bakanlığı'nın göndereceği bir kod ile ücretsiz maskelerini temin edebilecek.