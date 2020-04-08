Ücretsiz maske ne zaman teslim edilecek? Ücretsiz maske kaç günde gelir?
Ücretsiz maske talebinde bulunan vatandaşlar teslim tarihine yönelik araştırmalara başladı. Corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan önlemler arasında belirlen yerlerde maske takma zorunluluğu da var. Pazar yerleri ve marketler gibi toplu halde bulunulan tüm alanların yanı sıra toplu taşıma araçlarında da maske kullanımı kolluk kuvvetleri tarafından takip ediliyor. Bu nedenle gözler ücretsiz maskelerin teslim edileceği tarihte. Peki, ücretsiz maske ne zaman teslim edilecek? Maske kaç günde gelir?
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1
Ücretsiz maske başvuruları ilk etapta ePTTAVM üzerinden gerçekleşti. Yaşanan yoğunluk nedeniyle 6 Nisan itibariyle ücretsiz maske talepleri e Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Başvuru işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştiren vatandaşlar, şimdi ücretsiz maskelerin kendilerine ulaştırılacağı tarihi araştırıyor. Peki, ücretsiz maske ne zaman teslim edilecek?
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ÜCRETSİZ MASKE NE ZAMAN GELİR?
Her hafta bir paket, yani 5 adet maske siparişi verebilecek olan vatandaşlar, bu siparişleri esnasında aile bireylerinin kimlik numaralarını girerek onlar için de 5’er adet maske temin edebilecek. E devlet üzerinden gerçekleşen ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı takdirde sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Sipariş kodunuz ile ePTTAVM sitesinden takibi yapabilirsiniz. Sürecin 3 ila 5 gün olacağı tahmin ediliyor.
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Maske nasıl takılır?
Tarafsız Bölge programına konuk olan Prof. Derya Uludüz, maske kullanımıyla ilgili tüm detayları anlattı. Prof. Uludüz'ün açıklamaları şöyle; Ben nöroloji uzmanıyım ve biz daha önce SARS ve MERS pandemilerinden oldukça deneyimliyiz. O pandemilerde nörolojik tablolarla karşılaştık. 5 Mart'tan itibaren de Kovid-19 pandemisinde nörolojik tablolar ortaya çıkmaya başladı ve gittikçe sayıları artıyor. Birincisi bu. Özellikle maskenin kullanılmasına baştan beri savunan taraftayım. İkincisi de Sağlık İletişim Derneği yönetim Kurulu'ndayım. Bizim en önemli görevimiz doğru kişilerin doğru mesajları verebilmesi. Bunları verirken de konusunda yetkili ve bu konularda en son yapılmış klavuzları ve bütün yayınları ayrıntılı okuyarak netleştirerek vermeleri. Ben bunları yapana kadar 50'ye yakın makale okudum. Hiçbir şey için net bir şey söylemek doğru değil.
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İki tip maskemiz var. Bunlara Amerika'da N95, Türkiye'de de FFP3 maskeleri diyoruz. Önlerinde havalandırma delikleri var oldukça sağlam bu maskeler. Sağlık Bakanlığı Allah'tan bu maskelerin çoğunu topladı. Çünkü N95 yada FFP3 dediğimiz maskelerin geçirgenlik oranları son derece sağlam. %95 koruyucular.