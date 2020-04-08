Ücretsiz maske ne zaman teslim edilecek? Ücretsiz maske kaç günde gelir?

Maske nasıl takılır? Tarafsız Bölge programına konuk olan Prof. Derya Uludüz, maske kullanımıyla ilgili tüm detayları anlattı. Prof. Uludüz'ün açıklamaları şöyle;

Ben nöroloji uzmanıyım ve biz daha önce SARS ve MERS pandemilerinden oldukça deneyimliyiz. O pandemilerde nörolojik tablolarla karşılaştık. 5 Mart'tan itibaren de Kovid-19 pandemisinde nörolojik tablolar ortaya çıkmaya başladı ve gittikçe sayıları artıyor. Birincisi bu. Özellikle maskenin kullanılmasına baştan beri savunan taraftayım. İkincisi de Sağlık İletişim Derneği yönetim Kurulu'ndayım. Bizim en önemli görevimiz doğru kişilerin doğru mesajları verebilmesi. Bunları verirken de konusunda yetkili ve bu konularda en son yapılmış klavuzları ve bütün yayınları ayrıntılı okuyarak netleştirerek vermeleri. Ben bunları yapana kadar 50'ye yakın makale okudum. Hiçbir şey için net bir şey söylemek doğru değil.