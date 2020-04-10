Ücretsiz maske ne zaman teslim edilecek? E devlet ücretsiz maske siparişi nasıl verilir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın corona virüsü kapsamında gerçekleşen çalışmalar kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından, e-Devlet Kapısı üzerinden ücretsiz maske başvuruları alınmaya başlandı. https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvuruların ardından ücretsiz maskeler temin edilecek. Peki, Ücretsiz maske ne zaman teslim edilecek? E devlet ücretsiz maske siparişi nasıl verilir? İşte, ücretsiz maske dağılımı hakkında ayrıntılı bilgiler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
E-Devlet ve ePTTAVM'nin online sayfasındaki form aracılığıyla ücretsiz maske uygulaması devam ediyor. Konuyla ilgili Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Eczalerden de bir kodla temin edilecek olan ücretsiz maskeler, e devler üzerinden de alınabiliyor. İşte, ücretiz maske siparişiyle ilgili bilgiler.
2
E DEVLET ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.
"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.Duyuruda, "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
e Devlet ve ePTTAVM online ücretsiz maske başvuru sayfasında vatandaşları "Kişisel Bilgiler" - "Aile Bilgileri" ve "İletişim Bilgileri" alanları karşılayacak. Ücretsiz maske talebinin sorunsuz olarak alınması için formun eksiksiz doldurulması gerekiyor Kişisel TC Kimlik Numaranız, ad soyad, cep telefonu, il, ilçe, mahalle, cadde, sokak ve adres bilgilerini girdikten sonra güvenlik sorusu olan matematik işleminin cevabını kutucuğa yazmanız gerekiyor.
4
“Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Bu sayfada belirttiğim adres bilgisinin teslimat için yeterli olmaması durumunda, MERNİS sistemindeki adres bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını kabul ediyorum.” Metnini işaretledikten sonra “Maske siparişi ver” butonuna tıkladıktan sonra maske talebiniz alınmış olacak.
Ayrıca aynı sayfada aile bireylerinizin TC Kimlik Numarası ve isim soy isimleri ile onlar için de maske talebinde bulunabilirsiniz.
5
ÜCRETSİZ MASKE NE ZAMAN GELİR?
E devlet üzerinden gerçekleşen ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı takdirde sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Sipariş kodunuz ile ePTTAVM sitesinden takibi yapabilirsiniz. Sürecin 3 ila 5 gün olacağı tahmin ediliyor.