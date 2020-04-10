Ücretsiz maske ne zaman teslim edilecek? E devlet ücretsiz maske siparişi nasıl verilir?

E-Devlet ve ePTTAVM'nin online sayfasındaki form aracılığıyla ücretsiz maske uygulaması devam ediyor. Konuyla ilgili Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Eczalerden de bir kodla temin edilecek olan ücretsiz maskeler, e devler üzerinden de alınabiliyor. İşte, ücretiz maske siparişiyle ilgili bilgiler.