Ücretsiz maske ne zaman gelir ve maske nasıl alınır? Ücretsiz maske PTT ve e Devlet başvuru formu sayfası
Vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek olan maskelerle ilgili önemli bir karar alındı. İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği bildirildi. Ücretsiz maskelerini daha önceden temin etmek için başvuru yapanlar ise Maske nasıl alınır? Ücretsiz maske ne zaman gelir? sorularına yanıt arıyor. İşte, Ücretsiz maske PTT ve e Devlet başvuru formu sayfası ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir' açıklamasının ardından ücretsiz maske başvurusu için süreç başlatılmıştı. Ücretsiz maske siparişi E-Devlet ve ePTTAVM'nin online sayfasındaki form aracılığıyla verilebiliyor. Belirlenen kotaya göre vatandaşlara, her hafta 5 adet ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. İşte ücretsiz maske PTT ve e Devlet başvuru formu sayfası
T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu kararla 5 Nisan'dan itibaren ücretsiz maske başvuruları alınmaya başlandı. Ücretsiz maske başvuru E-Devlet veya ePTTAVM' nin online sistemi üzerinden alınıyor. Aile üyeleriniz için ücretsiz maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabiliyorsunuz. Peki, E devlet ve ePTTAVM’den ücretsiz maske talebi başvrusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske ne zaman gelir?
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e Devlet ve ePTTAVM online ücretsiz maske başvuru sayfasında vatandaşları "Kişisel Bilgiler" - "Aile Bilgileri" ve "İletişim Bilgileri" alanları karşılayacak. Ücretsiz maske talebinin sorunsuz olarak alınması için formun eksiksiz doldurulması gerekiyor Kişisel TC Kimlik Numaranız, ad soyad, cep telefonu, il, ilçe, mahalle, cadde, sokak ve adres bilgilerini girdikten sonra güvenlik sorusu olan matematik işleminin cevabını kutucuğa yazmanız gerekiyor.
“Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Bu sayfada belirttiğim adres bilgisinin teslimat için yeterli olmaması durumunda, MERNİS sistemindeki adres bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını kabul ediyorum.” Metnini işaretledikten sonra “Maske siparişi ver” butonuna tıkladıktan sonra maske talebiniz alınmış olacak.
Ayrıca aynı sayfada aile bireylerinizin TC Kimlik Numarası ve isim soy isimleri ile onlar için de maske talebinde bulunabilirsiniz.
E devlet üzerinden gerçekleşen ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı takdirde sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Sipariş kodunuz ile ePTTAVM sitesinden takibi yapabilirsiniz. Sürecin 3 ila 5 gün olacağı tahmin ediliyor.
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MASKE TAKMAK NERELERDE ZORUNLU?
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde her geçen gün yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Alınan önemler arasında belirlen yerlerde maske takma zorunluluğu da var.
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Pazar yerleri ve marketler gibi toplu halde bulunulan tüm alanlarda maske takılmasının artık zorunlu olacağını ifade eden Erdoğan, toplu taşıma araçlarında da maske kullanımı kolluk kuvvetleri tarafından takip edileceğini bildirdi.