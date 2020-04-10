Ücretsiz maske ne zaman gelir ve maske nasıl alınır? Ücretsiz maske PTT ve e Devlet başvuru formu sayfası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir' açıklamasının ardından ücretsiz maske başvurusu için süreç başlatılmıştı. Ücretsiz maske siparişi E-Devlet ve ePTTAVM'nin online sayfasındaki form aracılığıyla verilebiliyor. Belirlenen kotaya göre vatandaşlara, her hafta 5 adet ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. İşte ücretsiz maske PTT ve e Devlet başvuru formu sayfası



T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu kararla 5 Nisan'dan itibaren ücretsiz maske başvuruları alınmaya başlandı. Ücretsiz maske başvuru E-Devlet veya ePTTAVM' nin online sistemi üzerinden alınıyor. Aile üyeleriniz için ücretsiz maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabiliyorsunuz. Peki, E devlet ve ePTTAVM’den ücretsiz maske talebi başvrusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske ne zaman gelir?