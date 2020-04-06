PTT AVM'den ücretsiz maske başvurusu için duyuru: Ücretsiz maske nasıl alınır e Devlet ücretsiz maske başvuru sayfası

Başvuruları e Devlet üzerinden alınan maskeler, PTT kargo ile ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırılacak. Aile üyeleri için maske temin etmek isteyen vatandaşlar, kendilerinden istenen form üzerinde bilgileri de dolduracak. Ücretsiz maske temini, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları kapsamayacak.