PTT AVM'den ücretsiz maske başvurusu için duyuru: Ücretsiz maske nasıl alınır e Devlet ücretsiz maske başvuru sayfası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ücretsiz maske dağıtımı başladı. Sokağa çıkma yasağı dışında kalan 20-65 yaş arası vatandaşlar maske başvurusunda bulunabiliyor. Başlangıçta PTT AVM üzerinden gerçekleşen ücretsiz maske başvuruları yapılan değişiklik nedeniyle e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleşiyor. Peki, ücretsiz maske nasıl alınır? İşte e Devlet ücretsiz maske başvuru sayfası...
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Market ve pazar yerlerinde maske takmanın zorunda hale getirilmesi ardından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacağı açıklandı. Ücretsiz maske temini, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları kapsamayacak. Peki, ücretsiz maske nasıl alınır? İşte ücretsiz maske uygulamasını detayları ve e Devlet ücretsiz maske başvuru sayfası...
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ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU HAKKINDA BİLGİLER
Ücretsiz maske temini için başvurular başlangıçta maske.epttavm.com adresinden gerçekleşiyordu ancak yoğun ilgi nedeniyle maske dağıtımında başvuruların, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleşmesine karar verildi.
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"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi. Duyuruda, "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi. ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN
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Başvuruları e Devlet üzerinden alınan maskeler, PTT kargo ile ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırılacak. Aile üyeleri için maske temin etmek isteyen vatandaşlar, kendilerinden istenen form üzerinde bilgileri de dolduracak. Ücretsiz maske temini, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları kapsamayacak.