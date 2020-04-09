Ücretsiz maske eczanelerden nasıl alınacak? İstanbul'da ücretsiz maske hangi eczanelerden alınacak?

İstanbul Eczacı Odası, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği'nin yaptığı görüşmeler ardından Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’da, ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği bildirildi. İstanbul Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada ücretsiz maske dağıtım sürecin nasıl işleyeceği tüm ayrıntılarıyla anlatıldı.