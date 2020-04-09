Ücretsiz maske eczanelerden nasıl alınacak? İstanbul'da ücretsiz maske hangi eczanelerden alınacak?
Corona virüsü vakalarının en fazla görüldüğü şehir olan İstanbul'da ücretsiz maske dağıtımı için yeni bir formül bulundu. İstanbul Eczacı Odası, alınan yeni karar gereğince ücretsiz maske dağıtımının eczaneler tarafından yapılacağını açıkladı. Peki, ücretsiz maske eczanelerden nasıl alınacak? İstanbul'da ücretsiz maske hangi eczanelerden alınacak?
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İstanbul Eczacı Odası, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği'nin yaptığı görüşmeler ardından Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’da, ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği bildirildi. İstanbul Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada ücretsiz maske dağıtım sürecin nasıl işleyeceği tüm ayrıntılarıyla anlatıldı.
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Süreç şu şekilde işleyecektir:
Sağlık Bakanlığının temin edeceği maskeler İstanbul Ecza Koop, Selçuk Ecza ve Allianz Healthcare depolarına ulaştırılacak ve eczanelerimize dağıtımı yapılacaktır.
Eczanelerimizin sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunması gerekmektedir. Talepler Bakanlık tarafından takip edileceği için tek bir depo üzerinden talepte bulunulması önemlidir.
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20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza "10 gün için kişi başına 5 adet maske" verilecektir. Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecektir.. Eczacılarımız, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya Reçetem Sisteminde açılacak yeni bir butona girecektir. TİTCK tarafından hangi sistemin kullanılacağı belirlendikten sonra sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacaktır.
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MASKE NERELERDE ZORUNLU?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Giriş ve çıkışları sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takacak. İl ve ilçelerdeki pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine vatandaşlar, çalışanlar maskeyle girecekler. Maske takma zorunluluğu pazarlarda satıcılar için de geçerli olacak.