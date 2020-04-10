Ücretsiz maske e Devlet, PTT ve eczaneden nasıl alınır? PTT ücretsiz maske ne zaman gelecek?

Ücretsiz maske eczanelerden nasıl alınacak? Corona virüsü vakalarının en fazla görüldüğü şehir olan İstanbul'da ücretsiz maske dağıtımı için yeni bir formül bulundu. İstanbul Eczacı Odası, alınan yeni karar gereğince ücretsiz maske dağıtımının eczaneler tarafından yapılacağını açıkladı ve maske dağıtımının nasıl yapılacağı hakkında bilgi verildi. Süreç şu şekilde işleyecektir:



Sağlık Bakanlığının temin edeceği maskeler İstanbul Ecza Koop, Selçuk Ecza ve Allianz Healthcare depolarına ulaştırılacak ve eczanelerimize dağıtımı yapılacaktır.



Eczanelerimizin sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunması gerekmektedir. Talepler Bakanlık tarafından takip edileceği için tek bir depo üzerinden talepte bulunulması önemlidir.



20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza "10 gün için kişi başına 5 adet maske" verilecektir.



Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecektir.



. Eczacılarımız, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya Reçetem Sisteminde açılacak yeni bir butona girecektir. TİTCK tarafından hangi sistemin kullanılacağı belirlendikten sonra sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.



Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacaktır.