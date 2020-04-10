Ücretsiz maske e Devlet, PTT ve eczaneden nasıl alınır? PTT ücretsiz maske ne zaman gelecek?
Korona virüsü önlemleri kapsamında ücretsiz maske başvuruları alınmaya başlandı. İlk etapta PTT üzerinden talepte bulunabilen vatandaşlar, yapılan son düzenlemelerle e Devlet ve eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske başvurusu yapabilecek. Eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı sadece İstanbulluları kapsıyor. Peki, ücretsiz maske e Devlet, PTT ve eczaneden nasıl alınır? PTT ücretsiz maske ne zaman gelecek?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası maske takmak birçok noktada zorunlu hale gelmiş ve para ile maskelerin satışı yasaklanmıştı. Zorunluluk ve yasak ardından ücretsiz maske başvuru süreci başlatıldı. Maske başvuruları için ilk olarak PTT üzerinden talepler alınmış ancak daha sonrasında ücretsiz maske başvurularının E-Devlet üzerinden olacağı açıklanmıştı. Ücretsiz maske dağıtım kanallarına e Devlet ve PTT ardından İstanbul'daki eczaneler de eklendi. İlk kez maske talebinde bulunacaklar başvuru yöntemlerini araştırırken; PTT üzerinden başvuruda bulunanlar ücretsiz maskelerin ellerine ulaşacağı tarihi merak ediyor. Peki, ücretsiz maske e Devlet, PTT ve eczaneden nasıl alınır? PTT ücretsiz maske ne zaman gelecek?
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ÜCRETSİZ MASKE SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?
Ücretsiz maske siparişi E-Devlet ve ePTTAVM'nin online sayfasındaki form aracılığıyla verilebiliyor. Belirlenen kotaya göre vatandaşlara, her hafta 5 adet ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. İşte ücretsiz maske PTT ve e Devlet başvuru formu sayfası ve maske siparişi vermenin adımları
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e Devlet ve ePTTAVM online ücretsiz maske başvuru sayfasında vatandaşları "Kişisel Bilgiler" - "Aile Bilgileri" ve "İletişim Bilgileri" alanları karşılayacak. Ücretsiz maske talebinin sorunsuz olarak alınması için formun eksiksiz doldurulması gerekiyor Kişisel TC Kimlik Numaranız, ad soyad, cep telefonu, il, ilçe, mahalle, cadde, sokak ve adres bilgilerini girdikten sonra güvenlik sorusu olan matematik işleminin cevabını kutucuğa yazmanız gerekiyor.
“Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Bu sayfada belirttiğim adres bilgisinin teslimat için yeterli olmaması durumunda, MERNİS sistemindeki adres bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını kabul ediyorum.” Metnini işaretledikten sonra “Maske siparişi ver” butonuna tıkladıktan sonra maske talebiniz alınmış olacak.
Ayrıca aynı sayfada aile bireylerinizin TC Kimlik Numarası ve isim soy isimleri ile onlar için de maske talebinde bulunabilirsiniz.
Corona virüsü vakalarının en fazla görüldüğü şehir olan İstanbul'da ücretsiz maske dağıtımı için yeni bir formül bulundu. İstanbul Eczacı Odası, alınan yeni karar gereğince ücretsiz maske dağıtımının eczaneler tarafından yapılacağını açıkladı ve maske dağıtımının nasıl yapılacağı hakkında bilgi verildi. Süreç şu şekilde işleyecektir:
Sağlık Bakanlığının temin edeceği maskeler İstanbul Ecza Koop, Selçuk Ecza ve Allianz Healthcare depolarına ulaştırılacak ve eczanelerimize dağıtımı yapılacaktır.
Eczanelerimizin sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunması gerekmektedir. Talepler Bakanlık tarafından takip edileceği için tek bir depo üzerinden talepte bulunulması önemlidir.
20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza "10 gün için kişi başına 5 adet maske" verilecektir.
Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecektir.
. Eczacılarımız, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya Reçetem Sisteminde açılacak yeni bir butona girecektir. TİTCK tarafından hangi sistemin kullanılacağı belirlendikten sonra sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.
Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacaktır.
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ÜCRETSİZ MASKE NE ZAMAN GELİR?
E devlet üzerinden gerçekleşen ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı takdirde sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Sipariş kodunuz ile ePTTAVM sitesinden takibi yapabilirsiniz. Sürecin 3 ila 5 gün olacağı tahmin ediliyor.