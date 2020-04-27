Ücretsiz make başvurusu nasıl yapılıyor, ücretsiz maske E-Devlet'ten nasıl alınıyor? SMS kodu işlemi detayları

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na (TİTCK) bir yazı göndererek, maske sorunun geldiği noktayı anlattıklarını bildirdi. Saydan, Bakanlığa acil yapılması gereken 5 öneride bulunduklarını açıkladı.



Sağlık Bakanlığı’nın eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımının Türkiye genelinde devam ettiğini ifade eden Saydan, “Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve telefonlarına bakanlığın göndereceği bir kod ile ücretsiz maskelerini temin edebiliyorlar. Ancak telefonuna kod gelmeyen vatandaşın eczaneye gitmesi, şifresi gelen vatandaşın eczaneye gittiğinde eczane çalışanlarına cep telefonlarını vererek teması arttırması, bekleme sürelerinin uzaması beraberinde olumsuz koşulları da getiriyor. 10 Nisan itibarıyla ecza depoları aracılığıyla eczanelere tutanak karşılığı tek kullanımlık cerrahi maskeler gönderilerek, vatandaşlara maskelerin ücretsiz şekilde teslim edilmeye başlandı. Ancak sorunlar bitmedi. Dağıtım yaş gruplarına peyderpey yapıldığı için özellikle çalışma zorunluluğu olup da maskesiz sokağa çıkması gereken büyük bir nüfusun ve yabancı uyruklu kişilerin varlığına rağmen bu durumda olan vatandaşlarımıza maske verilmesi için herhangi bir düzenleme yapılmış değil” dedi.