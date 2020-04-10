Ücretsiz izne çıkarılanlar, işsizlik sigortasından faydalanmayanlar dikkat! 5 önemli uyarı

Bu düzenlemeler, son günlerde yaşanan ücretsiz için tartışmalarını hem bitirecek hem de haklı ya da haksız nedenlerle işten çıkartılanlara gelir desteği sağlanacak. Nasıl mı? Anlatayım. İş Kanunu’na göre ücretsiz izinden doğum yapan kadın çalışanlar ile ücretli izinlerini, uzak yerde geçirecek olan çalışanlar yararlanabiliyor.