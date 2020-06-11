Ücretsiz izin parası ne zaman yatıyor? Ücretsiz izin desteği uzatıldı mı, başvuru nasıl yapılır?
Ücretsiz izin desteği vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 15 Mart sonrası ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara, günlük 39 lira 24 kuruş(toplamda 1170 TL) ücretsiz izin maaş desteği veriliyor. Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ücretsiz izin ödeme tarihleri ile ilgili açıklama yaptı. Peki ücretsiz izin parası ne zaman yatıyor?
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Ücretsiz izin ödeneği yoğun ilgi görüyor. İşverenler, ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini, SGK'nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek yapabiliyorlar. Yeni İstihdam Kalkanı paketi içerisinde ücretsiz izin ile ilgili de bir açıklama yer alıyor. Paket ile beraber ücretsiz ine çıkarılan işçilere nakit desteğinin 3 ay daha sürmesi bekleniyor.
ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ UZATILDI MI? Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan istihdam önlemlerinin devam etmesine yönelik karar çıkması bekleniyor. Normalleşme sürecinde Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle işten çıkarma yasağının 3 ay uzatılması, ücretsiz ine çıkarılan işçilere nakit desteğinin 3 ay daha sürmesi, kısa çalışma ödeneği uygulamasının devamı, işveren istihdam koruması halinde teşvik verilmesi gündeme geldi.
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ÜCRETSİZ İZİN PARASI NE ZAMAN YATIYOR?
Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk, “15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılmaya başlanıyor. Yoğunluğu önlemek amacıyla aldığımız tedbirler doğrultusunda; işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerinin ise T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran’da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran’da ödemelerini gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.
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ÜCRETSİZ İZİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Selçuk, “İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, SGK'nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek yapabilirler.” dedi. Bildirimlerin ücretsiz izin verilen her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 3’üne kadar yapılacağını bildiren Bakan Selçuk, çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığına dikkat çekti. Diğer yandan, 15/03/2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da nakdi ücret desteği verileceğini bildiren Bakan Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını ifade etti.