Ücretsiz izne ayrılan işçiler için oluşturulan Nakdi Ücret Desteği başvuru sistemine başvuruların ardından, bu kez de başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Günlük 39 lira olarak belirlenen ödemelerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, konuya dair bilgi almak için internette araştırma yapıyor. İşte, 'Ücretsiz izin parası ne zaman yatacak?' sorusu hakkında merak edilenler...