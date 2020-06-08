Ücretsiz izin parası ne zaman ödenecek? İŞKUR nakdi ücret desteğinde tarih detayı

Ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39,24 TL sağlanacak destek kapsamında, ödemeleri yapılan İŞKUR nakdi ücret desteği için ödeme tarihi merak konusu oldu. Bu kapsamda ödeme alacak binlerce kişi ödemelerin hesaplarına yapılacağı tarihi sorguluyor. Peki, İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?



Ücretsiz izne çıkarılanlara aylık nakit desteği ödemeleri için araştırmalar hız kazandı. Ücretsiz izin maaş desteği olarak bilinen ödemenin ne zaman yapılacağı, söz konusu ödemeden yararlanacak vatandaşların merak konusu olmuştu. İşte, 'İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?' ve 'Ücretsiz izin parası ne zaman ödenecek?' sorularının yanıtı...