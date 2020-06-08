Ücretsiz izin parası ne zaman ödenecek? İŞKUR nakdi ücret desteğinde tarih detayı
Ücretsiz izin parası ne zaman ödenecek? Ücretsiz izne çıkarılanlara aylık nakit desteği ödemeleri için araştırmalar gündemde yer almaya devam ediyor. İŞKUR nakdi ücret desteği günlük 39,24 TL olarak işsizlik ödeneceğine hak kazanamayan çalışanlara veriliyor. İŞKUR nakdi ücret desteği ayın 8'i itibariyle hesaplara yatırılmaya başlanıyor. İşte, ücretsiz izin parasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39,24 TL sağlanacak destek kapsamında, ödemeleri yapılan İŞKUR nakdi ücret desteği için ödeme tarihi merak konusu oldu. Bu kapsamda ödeme alacak binlerce kişi ödemelerin hesaplarına yapılacağı tarihi sorguluyor. Peki, İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
Ücretsiz izne çıkarılanlara aylık nakit desteği ödemeleri için araştırmalar hız kazandı. Ücretsiz izin maaş desteği olarak bilinen ödemenin ne zaman yapılacağı, söz konusu ödemeden yararlanacak vatandaşların merak konusu olmuştu. İşte, 'İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?' ve 'Ücretsiz izin parası ne zaman ödenecek?' sorularının yanıtı...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için uyguladığı nakdi ücret desteği ödemeleri, internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Koronavirüsle mücadele süreci kapsamında çalışanların ücretsiz izinde bulundukları süre boyunca kullanılan hesaplarına yatacak olan ücretsiz izin parası, 1.177 TL olarak belirlenmişti.
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Nakdi ücret desteği olarak bilinen ücretsiz izin maaş desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ücretsiz izne ayrılan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Bu ay da geçtiğimiz aylarda olduğu gibi ayın 8'i itibariyle hesaplara yatırılacak olan ücretsiz izin parası, İŞKUR aracılığıyla gerçekleşiyor.
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ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde ödemelerin banka hesapları üzerinden, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapıldığını belirtti.
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Bakan Selçuk, 15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemelerinin de bugün başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:
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"Yoğunluğu önlemek amacıyla aldığımız tedbirler doğrultusunda işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini ise T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da gerçekleştireceğiz."