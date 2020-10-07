Ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ödeme tarihleri

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8-9 Ekim’de yapılacağını duyurdu.



Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleşeceğini, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını ifade etti.



Nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Ekim´de, 6-8 olanlara 9 Ekim´de yapılacak.