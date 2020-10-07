Ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ödeme tarihleri
Ücretsiz izin ödeneği ödeme tarihleri ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında banka hesapları üzerinden gerçekleşeceğini, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını ifade etti ve ödeme tarihlerini duyurdu. İşte ücretsiz izin ödeneği ödeme tarihleri
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Nakdi ücret desteği ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapılıyor. Ücretsiz izne çıkartılanlar nakdi ücret desteğinden yararlanıyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8-9 Ekim’de yapılacağını bildirdi. Ödemeler T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre yapılacak.
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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8-9 Ekim’de yapılacağını duyurdu.
Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleşeceğini, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını ifade etti.
Nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Ekim´de, 6-8 olanlara 9 Ekim´de yapılacak.