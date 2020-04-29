Ücretsiz izin ödeneği başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatacak?
Ücretsiz izin ödeneği başvuruları 22 Nisan itibari ile başladı. Ücretsiz izin başvurusu nasıl yapılır? ücretsiz izne ayrılan işçilerle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği verilecek. 15 Mart’tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanlar, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuru yapabilecek.
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Ücretsiz izin ödeneği başvurusunun nasıl yapılacağı araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izin desteğine ilişkin Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi'nin gelir desteği olmayanların kalmamasını sağlama amacını taşıdığını açıkladı. Nakdi Ücret Desteği'ne başvuru sistemi üzerinden işverenler ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirim de bulunabiliyorlar. Aynı zamanda 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlar da bu destekten faydalanabilecek.
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ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
22 Nisan’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek." dedi.
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ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Nakdi Ücret Desteği'ne başvuru sistemi üzerinden işverenler ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini SGK'nin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek bildirimlerini yapabiliyorlar. Ücretsiz izin desteğiyle Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuramamış çalışanları koruma altına almak istediklerini, iş akitlerini fesih kısıtı da getirdiklerini anımsatan Selçuk, şunları kaydetti: "Ücretsiz izin desteği de SGK üzerinden açıldı. İşverenlerimizin alışkın olduğu bir ücretsiz izin modülü vardı. Buna yeni bir modül ekleyerek, Kovid-19 ücretsiz izin formu diye bir modül açtık. İşverenlerimiz, SGK'deki bu sistem üzerinden pandemi sürecindeki ücretsiz izinleri de bildirecekler. Biz de bildirilen çalışanlarımıza günlük 39 liralık nakdi ücret desteği sağlamış olacağız." Selçuk, iş akitlerinin feshedilmesinin kısıtlanmasına yönelik soruya karşılık, bununla ilgili denetimleri ve idari para cezalarını getirdiklerini, üç aylık sürede bu konuda da denetimlerin yapılacağını anlattı.
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15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini bildiren Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını kaydetti. Selçuk, 15 Mart’tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirtti.