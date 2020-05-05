Ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? Ücretsiz izin desteği nereden çekilir?

Ücretsiz izin desteği ne zaman yatacak sorusu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlandı. Bakan Selçuk, maaşların yatacağı tarih konusunda bilgi verirken, bunun yanında ücretsiz izin desteği hakkında bazı bilgiler de verdi. Peki, ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? İşte, merak edilen o bilgiler